Нефтяной фонтан забил на месторождении в Мангистауской области

Актау. 23 июня. Kazakhstan Today - В ходе геологоразведочных работ на разведочном блоке Бектурлы Восточный в Мангистауской области получен фонтанный приток нефти, передает Kazakhstan Today.

Фонтанный приток нефти дебитом до 100 кубометров в сутки при 12-миллиметровом штуцере (удельный вес нефти - 0,82-0,85 г/см3) был получен по результатам комплексного геолого-геофизического изучения исторических данных, бассейнового моделирования, высокотехнологичных сейсморазведочных работ и оптимального размещения поисково-разведочной скважины БВ-1 из среднеюрского интервала. Кроме того, нефть была получена (удельный вес нефти - 0,82 г/см3) на предыдущих объектах испытания путем отбора проб со средней и нижней юры, а также получены признаки углеводородов в триасовых отложениях", - сообщили в пресс-службе АО НК "КазМунайГаз".

По информации компании, в настоящее время продолжается комплекс промыслово-геофизических и гидродинамических исследований с целью получения дополнительной информации о свойствах нефтегазового горизонта.

Участок Бектурлы Восточный расположен на территории Каракиянского района Мангистауской области в непосредственной близости от действующих нефтегазовых месторождений, таких как Узень-Карамандыбас, Жетыбай, Бектурлы, Восточный Жетыбай, Актас и других. Оператором проекта на участке Бектурлы Восточный является ТОО "Becturly Energy Operating" - совместно-контролируемая организация АО "НК "КазМунайГаз" (50%) и ТОО "Кокел Мунай" (50%).

КМГ в сотрудничестве с партнерами при разработке новых месторождений придерживается условий кэрри-финансирования, то есть затраты на проведение геологоразведочных работ несет партнер. Если геологоразведка оказывается положительной, то в последующем партнер возвращает затраченные средства, добывая нефть", - отметили в пресс-службе.

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