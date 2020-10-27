Некачественная продукция будет изыматься с рынка - МТИ

Нур-Султан. 26 октября. Kazakhstan Today - Недобросовестные производители и некачественный импорт будут отслеживаться и удаляться с рынка. Об этом заявил министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов на брифинге в Службе центральных коммуникаций, передает Kazakhstan Today.

По словам главы МТИ, министерством внедряется механизм оперативного реагирования как форму государственного контроля.

То есть будет проверяться продукция, а не ее реализатор. И если она окажется некачественной, то будет автоматически изыматься с рынка", - пояснил Султанов.

Вместе с тем, по словам министра, "мы проводим работу по отмене НПА (нормативные правовые акты), содержащих избыточные требования для бизнеса, не связанные с безопасностью продукции и процессов".

В текущем году министерство активно начало работу по внедрению новых направлений в сфере аккредитации. Изучаются 15 направлений аккредитации, такие как надлежащая лабораторная практика (GLP), надлежащая сельскохозяйственная практика (Global G.A.P.), халал, органическая продукция, безопасность цепочки поставок, биобанкинг и другие", - рассказал министр о новшествах в сфере стандартов.

Процесс внедрения новых направлений состоит из двух последовательных этапов.

На первом этапе необходимо создать инфраструктуру, то есть подготовить ведущих оценщиков, создать национальную нормативную базу; на втором этапе аккредитовать органы по сертификации и лаборатории.

Внедрение данных схем аккредитации будет способствовать повышению качества продукции и процессов, росту конкурентоспособности отечественных производителей", - отметили в пресс-службе МТИ.

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