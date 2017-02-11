Алматы. 10 февраля. Kazakhstan Today - МВФ выступает за активные и оперативные меры по решению проблем слабых банковских институтов, говорится в заключительном заявлении по завершении миссии сотрудников МВФ 2017 года, сообщает Нацбанк РК.

"Необходимо безотлагательно устранить недостатки в финансовом секторе. Сохраняется действие факторов уязвимости, связанных с замедлением роста и снижением курса тенге; банковское кредитование находится в вялом состоянии", - отмечает МВФ, передает Kazakhstan Today.

В фонде отмечают, что в последнее время НБК предпринял меры в отношении двух малых банков; и другие банки могут испытывать потребность в дополнительном капитале для решения проблемы высокой доли необслуживаемых кредитов (НОК).

"Правительство предоставило поддержку посредством размещения государственных депозитов и субсидируемых кредитов. В данном секторе существует неопределенность, и персонал МВФ поддерживает активную и оперативную работу по решению проблемы слабых институтов. Характерной особенностью банковского сектора в течение длительного времени является сложная и непрозрачная ситуация с финансами и операциями. Это препятствует привлечению инвестиций в данный сектор и его вкладу в обеспечение роста. Решение этой сложной и длительно существующей проблемы будет чрезвычайно важным для дальнейшего совершенствования данного сектора", - говорится в заявлении.

По данным МВФ, ключевое значение имеет тесное сотрудничество между НБК и правительством. В частности, по мнению МВФ, следует возобновить формирование консолидированной отчетности с целью получения четкой картины в отношении НОК и достаточности капитала. НБК следует продолжить диагностику сектора (стресс-тестирование, оценка качества активов) для поддержки необходимых действий в краткосрочной перспективе. В более долгосрочной перспективе НБК необходимо разработать внутреннюю методологию риск-ориентированного надзора и включать оценку практики банковской отчетности и качества независимого аудита в итоговую надзорную оценку.

Кроме того, сотрудничество должно включать дополнительную капитализацию и слияние банков. "Признание убытков по кредитам и предоставление капитала акционерами сыграют ключевую роль в укреплении сектора. Следует строго ограничить дальнейшее применение мер регулятивного послабления в отношении требований к капиталу. Банки должны нарастить требуемый капитал или прекратить свою деятельность. Слияние должно происходить на добровольной рыночной основе; следует избегать слияния с участием слабых институтов. Такие операции следует проводить только после завершения тщательной финансовой и юридической оценки банков (due diligence) и при условии уверенности официальных органов в том, что создаваемый в результате слияния банк будет устойчивым и жизнеспособным. Важнейшее значение будет иметь наличие убедительных планов капитализации и ведения бизнеса, особенно в тех случаях, когда в результате слияния создаются крупные институты, потенциально способные оказать влияние на ситуацию с конкуренцией и концентрацией", - сообщает МВФ.

Также, по мнению экспертов, следует ускорить работу над положениями в отношении функции НБК как кредитора последней инстанции (КПИ). НБК не следует предоставлять банкам необеспеченное финансирование, а правительству и государственным предприятиям (ГП) следует пересмотреть практику размещения депозитов в банках. Пенсионному фонду (ЕНПФ) не следует размещать депозиты в слабых банках; он должен сосредоточиться на обеспечении высоких и надежных доходов от инвестиций, а не на поддержке инициатив в денежно-кредитной или бюджетной политике. Экстренную поддержку ликвидности следует предоставлять только жизнеспособным банкам, при условии полного залогового обеспечения и, при необходимости, наличия гарантии Министерства финансов; такая поддержка должна предоставляться по штрафным ставкам и при наличии плана погашения с указанием сроков в целях облегчения мониторинга и принятия последующих мер, отмечает МВФ.

В заявлении говорится, что необходимы своевременные меры в отношении слабых банков, поскольку при отсрочке принятия Национальным банком мер убытки могут увеличиться. Национальному банку необходимы надежная поддержка администрации президента и правительства, а также наличие соответствующих инструментов урегулирования проблем банков, в том числе надлежащей правовой основы для полномочий и деятельности. В случае необходимости НБК следует производить замены в органах управления банком и требовать предварительного одобрения операций. Основной риск связан с возможной отсрочкой или отменой мер урегулирования судебными органами. Возможно, будет необходимо в срочном порядке принять закон, наделяющий НБК достаточными полномочиями и инструментами для оценки платежеспособности и для принятия оперативных и решительных мер, включая санацию за счет акционерного капитала, принятие полномочий по управлению и урегулирование проблем, связанных с активами.

"Финансовая поддержка государства на цели санации банков должны предоставляться только при соблюдении жестких условий, обеспечивающих ограничение издержек и будущих рисков. Во избежание избыточных государственных расходов необходима тщательная финансовая и юридическая оценка состояния банков (due diligence). Государственные средства следует предоставлять только жизнеспособным системообразующим институтам при наличии рисков для финансовой стабильности, и необходимо полностью использовать консолидированную долю акционеров для погашения обязательств, прежде чем будут предоставлены средства государства. У акционеров не должно сохраняться прав требований в отношении активов. Средства на поддержку капитала должны выделяться из государственного бюджета, из средств НФРК или путем выпуска внутренних или внешних долговых обязательств, но не из средств НБК (или ЕНПФ). Министерству финансов следует рассмотреть вопрос о предоставлении капитала в форме обычных выпусков рыночных ликвидных государственных ценных бумаг (это также способствовало бы увеличению емкости рынка ценных бумаг и поглощению избыточной ликвидности)", - подчеркивает МВФ.

По данным фонда, приобретенные у банков проблемные активы, включая земельные участки и объекты недвижимости, должны быть оперативно ликвидированы, чтобы решить сохраняющиеся длительное время проблемы и обеспечить продажу этих активов новым инвесторам, что придаст импульс экономической активности. Реализацию проблемных активов в форме прозрачных аукционов должен осуществлять Фонд проблемных кредитов (ФПК). Для активизации деятельности ФПК могут потребоваться изменения нормативно-правовой базы и привлечение внешних советников.

"Учитывая вышеуказанные принципы, персонал МВФ выступает за активные и оперативные меры по решению проблем слабых банковских институтов", - отмечает МВФ.

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