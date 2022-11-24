Несколько агломераций с центрами в крупных городах появятся в Казахстане

Астана. 23 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты мажилиса одобрили в первом чтении с сопутствующими поправками проект закона "О развитии агломераций".

По словам министра национальной экономики Алибека Куантырова, в настоящее время в агломерациях страны имеются определенные дисбалансы в экономическом развитии, финансовом и человеческом потенциале между городом-центром и прилегающими районами.

Основным фактором, способствующим возникновению дисбалансов, является неконтролируемый рост численности населения крупных городов и прилегающих к ним территорий.

Так, за 10 лет население города Астаны увеличилось на 59%, Алматы - на 37%, Шымкента - на 67%. Рост численности населения крупных городов порождает ряд проблем, таких как нагрузка на все виды инфраструктуры, хаотичная застройка окраин, отсутствие либо несоблюдение ПДП, нехватка транспорта и, как следствие, отсутствие продуманной транспортной системы, несоблюдение баланса жилых, социальных, общественно-деловых, промышленных и других объектов, точечная застройка, высокий уровень преступности и другое. Основной причиной нескоординированного развития территорий является отсутствие нормативной правовой базы, регулирующей развитие агломераций. И в связи с этим назрела необходимость законодательного разделения функций между городом-центром и его пригородной зоной", - цитирует министра "Казправда" .

Законопроектом вводятся дефиниция термина "агломерация" и критерии определения агломераций. Формирование состава агломерации осуществляется уполномоченным органом по развитию агломераций и утверждается постановлением правительства РК.

Так, приказом министра национальной экономики будут утверждены правила включения населенных пунктов в состав агломераций и ведения их перечня, которыми будут определены критерии отнесения населенных пунктов к агломерациям.

При этом основными критериями определения агломераций будут административный статус города-центра, демографическая емкость, логистический и экономический потенциал.

По словам Куанытрова, после принятия законопроекта в качестве агломераций будут определены системы населенных мест с центрами в городах Алматы, Астане, Шымкенте, Актобе и, возможно, Караганде.

Законопроектом внедряется новая модель управления агломерациями.

На республиканском уровне вопросы по развитию агломераций будут выноситься на рассмотрение совета по агломерациям, который будет консультативно-совещательным органом при правительстве, предназначенным для межведомственной координации вопросов развития агломераций.

На региональном уровне будут созданы местные советы агломераций как площадки взаимодействия местных исполнительных органов города и прилегающей области для решения конкретных вопросов скоординированного развития территории агломерации.

В состав местного совета агломерации могут входить представители местных исполнительных органов и маслихатов столицы или города республиканского значения, прилегающей области, населенные пункты которой входят в агломерацию, а также представители национальной палаты предпринимателей "Атамекен" и неправительственных организаций.

Местный совет будет вырабатывать предложения по задачам и мерам поддержки развития агломерации, при этом в целях обеспечения устойчивого социально-экономического и скоординированного развития местный совет будет разрабатывать комплексные планы развития агломераций, которые будут учитывать документы системы госпланирования и генеральные планы регионов. Комплексный план будет содержать основные мероприятия, сгруппированные по задачам развития агломерации, с указанием источников, объема финансирования, сроков реализации, ответственных исполнителей, ожидаемых эффектов от планируемых мер", - отметил Куантыров.

В рамках основного и сопутствующего законопроектов акиматы регионов наделяются 25 дополнительными полномочиями: 11 полномочий - в рамках основного законопроекта, 14 полномочий - в рамках сопутствующего. Так, в соответствии с основным законопроектом акиматы столицы, городов республиканского значения и прилегающих областей будут участвовать в совместном решении вопросов местного значения на территории агломерации, подготовке и подписании соответствующего соглашения. Также акиматы будут участвовать в создании и деятельности местного совета агломерации, разработке комплексного плана развития агломерации.

Данные полномочия позволят преодолеть дисбалансы в экономическом развитии между городом-центром и пригородной зоной", - пояснил министр.

По его словам, данные нормы необходимы для синхронизации планирования, эффективного использования территории населенных пунктов, расположенных в пригородной зоне города-центра, согласованного использования земельных участков.



