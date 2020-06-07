Несколько производств запустят на базе бывшего завода РТИ в Карагандинской области

Нур-Султан. 6 июня. Kazakhstan Today - Премьер-министр РК Аскар Мамин провел заседание Государственной комиссии по модернизации экономики, на котором рассмотрены вопросы реализации крупных промышленных проектов на базе бывшего завода резинотехнических изделий (РТИ) в городе Сарани Карагандинской области, передает Kazakhstan Today.

Планируется организация сборки автобусов и спецтехники марки Yutong. Объем инвестиций в проект составит 22 млрд тенге, проектная мощность предприятия - 1200 автобусов и 500 единиц спецтехники и спецтранспорта в год", - сообщили в пресс-службе премьер-министра РК.

Одновременно будет налажено производство автомобильных шин марки Doublestar. В проект планируется инвестировать 56 млрд тенге. Здесь планируется ежегодно производить 3 млн шин для легкового транспорта и 500 тыс. шин для коммерческой техники.

Кроме того, на площадке РТИ будет создан комплекс готовых производственных помещений (Ready Built Factory) для реализации малыми предпринимателями индустриальных проектов, в том числе комплектующих и компонентов.

Участники заседания также рассмотрели вопросы оказания государственной поддержки инвесторам агрохолдингов Северо-Казахстанской и Костанайской областей, реализации Комплексного плана приватизации на 2016-2020 годы, деятельности предприятий обрабатывающей промышленности и другие вопросы, проинформировали в пресс-службе.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства