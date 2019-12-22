Неустойчивая погода со снегом ожидается в субботу в Казахстане

Нур-Султан. 21 декабря. Kazakhstan Today - Неустойчивая погода со снегом ожидается в субботу на большей части территории Казахстана, передает Kazakhstan Today.

Атлантический циклон по-прежнему сохраняет свое влияние на большую часть республики, в связи с чем сохраняется неустойчивый характер погоды, ожидается снег, местами сильный. Местами по республике ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра, на юге и юго-востоке очень сильный ветер - 30 метров в секунду и более", - сообщает "Казгидромет".

По прогнозу, сегодня в Жамбылской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель и усиление ветра до 15-20, с порывами до 23-28 метров в секунду, на юго-западе области - 30 метров в секунду и более.

В Туркестанской области местами ожидаются туман, гололед, метель, ветер 15-20, местами порывы до 23-28 метров в секунду, на горных перевалах до 30 метров в секунду. В Кызылординской области местами - туман, гололед, метель, усиление ветра днем до 15-20, местами до 25 метров в секунду.

В Мангистауской области местами - гололед, низовая метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Северо-Казахстанской области сегодня местами ожидаются усиление ветра ночью до 15-20, местами с порывами до 23-28 метров в секунду, днем местами до 15-20 метров в секунду. Также местами туман, гололед и метель. В Акмолинской области местами ожидаются метель, туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Алматинской области местами ожидаются туман, гололед.

В Атырауской области местами ожидаются метель, усиление ветра днем местами до 15-20 метров в секунду. В Западно-Казахстанской области ожидаются местами - туман, гололед. В Актюбинской местами ожидается метель, гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Костанайской области местами ожидается туман, гололед, метель, усиление ветра до 15-20, с порывами до 23 метров в секунду.

В Карагандинской области местами - гололед, метель, усиление ветра до 15-20, порывы до 23 метров в секунду.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются гололед, метель, усиление ветра до 15-20, с порывами до 25 метров в секунду.

В Павлодарской области местами ожидаются метель, местами сильная, гололед, усиление ветра до 15-20, местами до 23-28 метров в секунду.

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