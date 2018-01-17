Чикаго. 17 января. Kazakhstan Today - В рамках визита президента Казахстана в США АО "НК "Казакстан темир жолы" подписала с GE Transportation соглашения более чем на $900 млн, передает Kazakhstan Today.

"GE Transportation (NYSE:GE) подписала два договора на общую сумму более $900 млн с казахстанским государственным железнодорожным оператором АО "НК "КТЖ" на поставку 300 маневровых локомотивов и сервисное обслуживание 175 пассажирских локомотивов серии ТЭП33А сроком на 18 лет. Подписанные документы расширяют долгосрочное партнерство сторон, направленное на развитие железнодорожной инфраструктуры Казахстана", - сообщили в компании GE.

Как уточнили в компании, маневровые локомотивы предназначены для формирования поездов и передвижения вагонов на станционных путях. Поставка первых двух маневровых локомотивов запланирована на 2019 год, остальных - в последующие 10 лет.

В свою очередь, в пресс-службе НК КТЖ по итогам подписания сообщили, что компании достигли договоренности о поставках комплектов для 300 маневровых локомотивов, конечная сборка которых будет осуществляться на базе АО "Локомотив курастыру зауыты".

Всего же за время сотрудничества с GE Transportation АО "Локомотив курастыру зауыты" выпустило более 300 современных локомотивов Evolution для железнодорожной отрасли Казахстана и стран ближнего зарубежья.

"За годы успешного сотрудничества с GE Transportation мы убедились в эффективности совместной работы и большом потенциале дальнейшего развития стратегического партнерства. Технологии GE были выбраны в качестве основных для развития локомотивного хозяйства Казахстана, реализованы совместные проекты по модернизации и сервисному обслуживанию тепловозов серии 2ТЭ10МК, производству грузовых и пассажирских тепловозов в Астане", - сказал руководитель АО "НК "КТЖ" Канат Алпысбаев.

По его словам, новые договоры направлены на модернизацию локомотивного парка и позволят расширить линейку выпускаемых в Казахстане локомотивов, а также их сервисное обслуживание.

"Продукция будет ориентирована на обеспечение потребностей Казахстана, рынка СНГ и стран Балтии. Сегодня мы работаем над проектами в рамках программы "Цифровая железная дорога. Внедряется система Trip Optimizer (Оптимизатор рейса) для повышения эффективности перевозок", - заключил Алпысбаев.

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