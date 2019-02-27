Новая ГПИИР будет направлена на увеличение производительности труда - Скляр

Астана. 29 декабря. Kazakhstan Today - Сегодня на пресс-конференции по итогам заседания правительства РК первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Роман Скляр рассказал о принимаемых мерах по увеличению производительности труда и дальнейших планах по развитию обрабатывающей промышленности, передает Kazakhstan Today.

Как отметил Р. Скляр, для дальнейшего роста производительности труда разрабатывается концепция третьей пятилетки ГПИИР.





"В этой концепции мы постарались учесть все вызовы современности. Предприятие, которое не может увеличить производительность, априори не будет конкурентоспособным, это очевидно. Что для этого нужно делать? Это автоматизация производственных процессов, цифровизация, стимулирование наших предприятий мерами господдержки для увеличения их экспорта", - сообщил первый вице-министр.





По его словам, в новой программе индустриально-инновационного развития будут предусмотрены ряд новых механизмов, которые позволят увеличить производительность труда. Как сообщает сайт главы правительства, меры господдержки будут усилены именно для тех предприятий, которые будут предлагать программу по увеличению экспортного потенциала, увеличению производительности труда, автоматизации производства, внедрению элементов Индустрии 4.0, улучшению экологической ситуации на своих предприятиях и прочее.





Рассчитываем, что третья пятилетка станет поистине прорывной в высоко экологичных областях экономики, обрабатывающей промышленности. Мы увидим ее результаты уже в ближайшее время", - подытожил Р. Скляр.





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