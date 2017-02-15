Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
15 февраля 2017
  • 23
  • :
  • 40
Все области
-6º Туман
днем 10º    ночью 3º
17:00
.
Aнонс

Новая программа поддержки МСБ в Алматы предполагает выдачу льготных кредитов до Т100 млн15.02.2017
Экономика  12:15

Алматы. 15 февраля. Kazakhstan Today - Алматинские предприниматели могут получить льготный кредит до 100 млн тенге, сообщает Управление сельского хозяйства города.

Поддержку владельцы бизнеса могут получить в рамках новой региональной программы "Алматы Онім" по финансированию субъектов МСБ в приоритетных сферах пищевой промышленности. Кредит выдается сроком до 7 лет под не более чем 8,5% за счет средств акимата Алматы и АО "Фонд развития предпринимательства "Даму". Одним из условий программы является то, что субъект МСБ должен быть зарегистрирован и вести свою деятельность в Алматы, передает Kazakhstan Today.

"Мы кредитуем через банки-партнеры, это "Казкоммерцбанк" и "Народный банк Казахстана". Предприниматель получает дополнительные ресурсы, при этом мы оставляем за собой право мониторинга освоения денежных средств. Денежные средства могут быть направлены на пополнение оборотных средств, модернизацию или расширение бизнеса", - пояснила главный менеджер фонда "Даму" Зарина Карменова.
Просмотров: 3211
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   экономика
15.02.2017   21:29
В Казахстане в январе объем строительных работ вырос на 7,1%
15.02.2017   21:19
Сельхозпроизводство в Казахстане в январе выросло на 1%
15.02.2017   21:05
В Казахстане объем розничной торговли в январе вырос на 3,5%
15.02.2017   20:52
В Казахстане в январе производство электроэнергии выросло на 6,3%
15.02.2017   20:31
"Тенгизшевройл" в 2016 году добыла 27,56 млн тонн сырой нефти
Читаемое
Видео
Фоторепортажи. Инфографика.
Архив
﻿
Наши партнёры
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today
Яндекс.Метрика