Алматы. 15 февраля. Kazakhstan Today - Алматинские предприниматели могут получить льготный кредит до 100 млн тенге, сообщает Управление сельского хозяйства города.

Поддержку владельцы бизнеса могут получить в рамках новой региональной программы "Алматы Онім" по финансированию субъектов МСБ в приоритетных сферах пищевой промышленности. Кредит выдается сроком до 7 лет под не более чем 8,5% за счет средств акимата Алматы и АО "Фонд развития предпринимательства "Даму". Одним из условий программы является то, что субъект МСБ должен быть зарегистрирован и вести свою деятельность в Алматы, передает Kazakhstan Today.

"Мы кредитуем через банки-партнеры, это "Казкоммерцбанк" и "Народный банк Казахстана". Предприниматель получает дополнительные ресурсы, при этом мы оставляем за собой право мониторинга освоения денежных средств. Денежные средства могут быть направлены на пополнение оборотных средств, модернизацию или расширение бизнеса", - пояснила главный менеджер фонда "Даму" Зарина Карменова.

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