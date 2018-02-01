Астана. 1 февраля. Kazakhstan Today - Новый авиарейс Астана - Вильнюс будет запущен 27 мая текущего года, передает Kazakhstan Today.
"Казахстанская авиакомпания SCAT с 27 мая 2018 года начинает полеты по новому направлению Астана - Вильнюс (Литва). Рейсы будут выполняться 2 раза в неделю по четвергам и воскресеньям на воздушном судне типа Boing-737", - сообщили в Комитете гражданской авиации.
По информации ведомства, в настоящее время уже ведется продажа авиабилетов по данному направлению.
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