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Новый авиарейс Астана - Вильнюс будет запущен 27 мая01.02.2018
  • Фото: AstroMeridian.Ru
Экономика  17:54
Астана. 1 февраля. Kazakhstan Today - Новый авиарейс Астана - Вильнюс будет запущен 27 мая текущего года, передает Kazakhstan Today.

"Казахстанская авиакомпания SCAT с 27 мая 2018 года начинает полеты по новому направлению Астана - Вильнюс (Литва). Рейсы будут выполняться 2 раза в неделю по четвергам и воскресеньям на воздушном судне типа Boing-737", - сообщили в Комитете гражданской авиации.

По информации ведомства, в настоящее время уже ведется продажа авиабилетов по данному направлению.
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