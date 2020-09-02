Новую школу построили в Улытауском районе Карагандинской области

Караганда. 1 сентября. Kazakhstan Today - В селе Бетбулак Улытауского района 1 сентября введена в эксплуатацию средняя общеобразовательная школа на 80 мест. Её построили вместо аварийной, передает Kazakhstan Today.

Старое здание Алгабасской школы №14 было возведено в 1974 году, но к настоящему времени пришло в непригодное состояние.

Здание типовое, двухэтажное, состоит из двух блоков. Новое учебное заведение имеет современную материально-техническую базу. В нём 17 учебных кабинетов, лингафонно-мультимедийные классы, мастерские, спортивный зал, библиотека, столовая, медицинский кабинет.

В новой школе будут учиться 77 детей в штатном режиме, с соблюдением всех санитарных норм.

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