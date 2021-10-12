Новые совместные проекты Казахстана и ОАЭ превысят $6 млрд

НУР-СУЛТАН. 11 ОКТЯБРЯ - Пул новых совместных проектов Казахстана и Объединенных Арабских Эмиратов превысит 6 млрд долларов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщает пресс-служба премьер-министра, 9-10 октября текущего года в ходе рабочей поездки в ОАЭ премьер-министр РК Аскар Мамин провел переговоры с заместителем премьер-министра, министром по делам президента ОАЭ шейхом Мансуром бен Заид Аль Нахаяном, а также руководством государственных институтов развития и холдингов Abu Dhabi Developmental Holding Company (ADQ) и других ведущих компаний ОАЭ.
По итогам переговоров подписано межправительственное соглашение об установлении долгосрочного стратегического партнерства по развитию проектов в приоритетных отраслях экономики. Документ направлен на реализацию проектов в энергетическом, агропромышленном, транспортно-логистическом, фармацевтическом и финансовом секторах национальной экономики РК общим объемом инвестиций более $6 млрд", - сообщает пресс-служба премьера.
Основным партнером Казахстана в реализации соглашения станет суверенный фонд Абу-Даби ADQ, широко представленный в таких секторах, как обрабатывающая и добывающая промышленность, АПК, транспорт и логистика, финансы, туризм, медиа и энергетика. Под управлением фонда находятся активы объемом более 175 млрд долларов. В рамках соглашения АО "Самрук - Казына" намерено установить стратегическое сотрудничество с ADQ и создать совместный энергетический холдинг для развития возобновляемой и традиционной энергетики. Планируется реализовать совместные проекты по строительству в РК солнечных, ветровых и гидроэлектростанций общей мощностью 5 ГВт и другие, отметили в пресс-службе.
Кроме того, АО "Kazyna Capital Management" и ADQ учредят совместный венчурный фонд на 100 млн долларов для финансирования совместных стартап-проектов в сферах IT, финтех, агротех, В2В и В2С, телекоммуникаций, технологий производства продуктов питания, платформенных решений и цифровой трансформации и др. ADQ примет участие в строительстве сети оптово-распределительных центров в РК. Компания также рассматривает возможность реализации ряда крупных проектов в мясном животноводстве, птицеводстве и фруктовом садоводстве Казахстана. ТОО "СК-Фармация" и компания Rafed будут сотрудничать в развитии фармацевтической промышленности РК.
Также, как отмечается в сообщении пресс-службы премьера, в рамках визита акимат Восточно-Казахстанской области, компании Sembol и Abu Dhabi Fund for Development подписали соглашение о базовых условиях сотрудничества по реализации проекта строительства туристического комплекса "Катон-Карагай" в ВКО РК. Подписаны меморандумы о взаимопонимании между Министерством сельского хозяйства РК и Министерством по изменению климата и окружающей среды ОАЭ: а также между МФЦА и финансовым центром Abu Dhabi Global Market (ADGM) и биржей Abu Dhabi Securities Exchange (ADX). Кроме того, в рамках визита почтовые службы Казахстана и ОАЭ осуществили совместный выпуск двух почтовых марок на тему "30 лет Независимости Республики Казахстан. 50 лет образованию Объединенных Арабских Эмиратов", серия - "Памятные и юбилейные даты".
Также, как информирует пресс-служба, в Дубае Мамин посетил международную выставку "EXPO 2020 Dubai", где ознакомился с национальными павильонами Казахстана, ОАЭ, РФ и др.
В настоящее время эмиратские компании участвуют в реализации 11 крупных инвестиционных проектов в Казахстане общей стоимостью свыше 3,5 млрд долларов.
Минэнерго создаст с Шевроном Фонд прямых инвестиций объемом $248,5 млн
11.10.2021, 18:32 18145
НУР-СУЛТАН. 11 ОКТЯБРЯ - Премьер-министр РК Аскар Мамин провел переговоры с вице-президентом по вопросам добычи компании "Шеврон" (Chevron) Джеймсом Джонсоном. По итогам переговоров компания заключила меморандум с Министерством энергетики РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Между Министерством энергетики РК и компанией "Шеврон" подписан Меморандум о взаимопонимании по созданию Фонда прямых инвестиций в Казахстане объемом $248,5 млн. Меморандум предусматривает создание Фонда для развития экономики и местного содержания путем инвестирования в коммерческие предприятия Казахстана по производству товаров, выполнению работ и предоставлению услуг в нефтегазовой отрасли, охране окружающей среды, а также в сфере информационных и цифровых технологий. Капитализацию Фонда составит часть прибыли "Шеврон", полученной в Казахстане", - сообщили в пресс-службе премьер-министра РК.
Отмечается, что на встрече стороны обсудили вопросы реализации Проекта будущего расширения "Тенгизшевройл" (ТШО), перспектив расширения Карачаганакского проекта и увеличения мощности Каспийского трубопроводного консорциума. Также рассмотрены вопросы применения современных экологически чистых технологий, реализации социальных проектов, обеспечения соблюдения высоких стандартов в области охраны здоровья и безопасности труда.
Шеврон является крупнейшим иностранным инвестором в Казахстане с активами в трех крупных проектах - Тенгиз (50%), Карачаганак (18%) и Каспийский трубопроводный консорциум (15%). В 2020 году объем добычи сырой нефти на ТШО составил 26,5 млн тонн. Осуществлены прямые финансовые выплаты государству в размере $6,6 млрд, закуплены товары и услуги казахстанских поставщиков на сумму более $3,5 млрд.
По информации пресс-службы, в текущем году планируется добыть нефть на ТШО в объеме 26,3 млн тонн. За 8 месяцев 2021 года выплаты государству составили $4,9 млрд. Завершение Проекта будущего расширения в конце 2023 года позволит увеличить объем добычи на 12 млн тонн в год.
Газ ТШО является сырьем для двух крупных газохимических проектов по производству полипропилена (мощностью 500 тыс. тонн в год) и полиэтилена (1,25 млн тонн в год) в Атырауской области.
Запрет на вывоз черных и цветных металлов введен в Казахстане
11.10.2021, 13:27 40798
НУР-СУЛТАН. 11 ОКТЯБРЯ - В Казахстане на 6 месяцев введен запрет на вывоз черных и цветных металлов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Соответствующие поправки
в закон "О некоторых вопросах транспортировки лома и отходов" подписал министр индустрии и инфраструктурного развития.
Вводится запрет сроком на шесть месяцев на вывоз с территории Республики Казахстан автотранспортом лома и отходов черных и цветных металлов, а также отработавших свинцовых аккумуляторов, отходов и лома аккумуляторов, а также труб, рельсов, элементов железнодорожного полотна и подвижного состава, бывших в употреблении", - говорится в тексте документа.
Исключение составляют отходы и лом легированной стали, в том числе коррозионностойкой и прочей стали, а также бывшие в употреблении элементы подвижного состава, ввозимые на территорию республики Казахстан для ремонта и вывозимые обратно, а также вывозимые с территории РК и ввозимые обратно.
По этим товарам участники внешнеэкономической деятельности за пять рабочих дней, но не позднее одного рабочего дня до предполагаемой даты перемещения товаров через госграницу представляют в Комитет индустриального развития Министерства индустрии и инфраструктурного развития договоры (контракты) на проведение ремонта элементов подвижного состава, декларацию на товары (при необходимости), а также акты выполненных работ в течение пяти рабочих дней после ввоза указанных товаров на территорию РК. Представление документов сопровождается с указанием даты и наименования пункта пропуска на государственной границе, через который планируется перемещение товаров".
Приказ водится в действие 19 октября 2021 года.
Казахстан может столкнуться c дефицитом электроэнергии
11.10.2021, 09:51 47089
НУР-СУЛТАН. 11 ОКТЯБРЯ - С дефицитом электроэнергии может столкнуться Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Резкий рост потребления электроэнергии в этом году в Казахстане связывают с работой так называемых майнеров. Не секрет, что из-за низких тарифов наша страна привлекательна для людей, занимающихся добычей криптовалюты. Для их стабильного и бесперебойного функционирования нужны мощности, сопоставимые с годовым объемом электроэнергии, которую вырабатывают крупные ГРЭС, сообщает "Хабар 24
".
Из года в год в Казахстане растет потребление электроэнергии. И это закономерная общемировая практика. Однако темпы 2021 года в разы превосходят показатели прошлых лет. Системный оператор зафиксировал 7-процентное увеличение. Если перевести цифру в мощности, это полторы тысячи мегаватт. Чтобы ощутить весь масштаб, нужно представить, что в Казахстане появились еще пять Кызылординских областей или одна Алматинская. Для сравнения: ежегодно в стране прогнозируют рост потребления электроэнергии на 2%.
Анализ показывает, что, конечно, это мировые тренды по развитию майнинга, цифрового майнинга. Казахстан в этом вопросе тоже в стороне не стоит. Так как у нас очень привлекательные цены, такого рода потребители активно развиваются в нашей стране", - говорит главный диспетчер национального диспетчерского центра AO "KEGOC" Бекжан Мукатов.
По подсчетам Министерства энергетики, майнеры используют почти тысячу мегаватт. Это вся мощность Экибастузской ГРЭС-2. Чтобы регулировать потоки электроэнергии, которые потребляют добытчики биткоинов, KEGOC и Минэнерго разрабатывают поправки в нормативные акты. Кроме этого, профильное ведомство намерено отключать от снабжения "серые" криптофермы
. Если они и дальше будут работать в таком же темпе, республике грозит дефицит электроэнергии. Но если говорить о рисках, то дело не только в майнерах.
У нас сложная ситуация с состоянием генерирующих мощностей в республике. Высокая аварийность на станциях, которая уже с упомянутым ростом потребления приводит к тому, что действительно складывается риск дефицита электроэнергии. Если меньше выработки, потребность выше, то возникает дефицит", - сказал Бекжан Мукатов.
Нехватка электроэнергии уже ощущается в часы так называемого суточного максимума – с 7 до 10 часов вечера. В летнее время нагрузка на сети усиливается с 3 до 4 часов дня, когда температура доходит до пика и повсюду включаются кондиционеры. Но в целом, как сообщили в Министерстве энергетики, мощностей, которые вырабатывают отечественные станции, стране пока хватает. Всего их 204. Они производят порядка 19 тысяч мегаватт.
По поручению президента РК разрабатывается энергетический баланс до 2035 года. В рамках энергетического баланса будут рассмотрены вопросы по генерации. Это строительство новых. С учетом потребления, мощностей и где будут построены, проводится работа по развитию маневренной генерации. В декабре будут аукционные торги", - сказал руководитель управления развития электроэнергетики и интеграции МЭ РК Болат Толенбаев.
Без ввода новых генерирующих мощностей покрыть растущую потребность в электроэнергии в будущем не получится. Это признает и системный оператор KEGOC. Действующие станции в основном тепловые и работают на угле. Построены они были еще в 70-х годах, поэтому больше половины из них изношены на 60%. В энергетическом балансе, который Минэнерго планирует представить в декабре, рассмотрят разные сценарии развития отрасли, в том числе с учетом возобновляемых источников энергии. Но они могут только компенсировать небольшие суточные колебания. Использовать их в качестве базовых источников невозможно. В этом случае подходит атомная энергия, говорят ученые.
Атомную энергетику можно сравнивать с ВИЭ только в плане экологичности. Все же ее надо сравнивать с угольной. Поскольку, повторюсь, это базовая мощность. Существуют различные по мощности атомные блоки. Есть 300, 600, 1000 и больше. Все зависит от того, какой энергоблок будет выбран. Наши угольные электростанции собираются из тепловых блоков, генерируют они также гигаватт. Здесь все сопоставимо. Они несопоставимы по воздействую на экологию", - сообщил Денис Зарва, заместитель главного инженера национального ядерного центра РК Курчатов.
Пока дефицит электроэнергии в Казахстане только прогнозируется. По словам специалистов, рано или поздно государство с ним столкнется. Это произойдет, если потребление и дальше будет расти, а ситуация с аварийностью станций сохранится. Тогда электроэнергию придется импортировать из соседних стран, говорится в сюжете.