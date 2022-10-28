Нужно наращивать темпы кооперации - вице-премьер Узбекистана на встрече со Смаиловым

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Астана. 27 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Вопросы укрепления торгово-экономического сотрудничества обсудили премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов и заместители премьер-министра Узбекистана Жамшид Ходжаев и Журабек Мирзамахмудов, сообщили в пресс-службе главы правительства.
В ходе встречи Алихан Смаилов отметил, что Узбекистан является основным торгово-экономическим партнером Казахстана в Центрально-Азиатском регионе. Так, по итогам прошлого года двусторонний товарооборот вырос почти на 33%. Положительная динамика сохраняется и в текущем году.
Премьер также подчеркнул, что большой вклад в укрепление экономического сотрудничества между государствами вносят казахстанско-узбекская Межправительственная комиссия и Форум межрегионального сотрудничества.
В свою очередь Жамшид Ходжаев заявил, что Казахстан является для Узбекистана стратегическим партнером, поэтому руководство страны готово и дальше укреплять комплексное взаимодействие.
Нам нужно наращивать темпы кооперации. Если у нас будет много стратегических кооперационных проектов, это позволит дать толчок развитию бизнеса и снятию барьеров в торговле. В целом мы готовы тщательно работать над увеличением взаимного товарооборота", - сказал Ходжаев.