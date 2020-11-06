Объекты МСБ в Алматы освобождены от уплаты за ОСМС до конца года

Алматы.5 ноября. Kazakhstan Today - До конца 2020 года субъекты малого и среднего бизнеса освобождены от оплаты за обязательное социальное медицинское страхование, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе алматинского филиала НАО "Фонд социального медицинского страхования", согласно указу президента РК №413 от 14 сентября 2020 года предусмотрена отмена всех отчислений с фонда оплаты труда во внебюджетные фонды для субъектов малого и среднего бизнеса в наиболее пострадавших отраслях экономики. Ранее освобождение действовало в период с апреля по октябрь 2020 года.

Ранее уже был утвержден перечень объектов МСБ, которые будут использовать "нулевую" ставку для налогов и социальных платежей. Это субъекты торговли, транспорта и технического обслуживания, образования, медицины, туризма, ресторанно-гостиничного бизнеса, развлекательной сферы, программного обеспечения, фитнеса и т.д. И в рамках поддержки представителей бизнеса льготы предусмотрены теперь до конца года", - отмечает директор филиала Тлеухан Абилдаев.

Также работодателям важно понимать ответственность за своих сотрудников. Им необходимо регулярно обновлять списки, чтобы работники предприятий, были застрахованы и могли получать всю необходимую медицинскую помощь в системе ОСМС.

По данным ведомства, на сегодняшний день по городу Алматы освобождены от уплаты за ОСМС 116 604 субъектов МСБ.

Согласно алгоритму, работодателям ежемесячно до 25 числа нужно, пройдя по ссылке https://msb.fms.kz/login, найти в списке по БИН свою организацию и с помощью ЭЦП юридического лица или ИП зарегистрироваться и войти в информационную систему Фонда, подписать пользовательское соглашение. Далее добавить ИИН сотрудников, освобожденных от уплаты ОСМС (одним файлом в Excel, или построчно на каждого работника). Ежемесячно вводить данные повторно не придется, нужно будет только актуализировать их. Информация ежемесячно передается в Комитет государственных доходов", - пояснили в фонде.

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