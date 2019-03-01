Объем депозитов в тенге за месяц увеличился на 11,9% - Нацбанк

Алматы. 28 февраля. Kazakhstan Today - Национальный банк Казахстана предоставил информацию о депозитном рынке по состоянию на конец января 2019 года, передает Kazakhstan Today.

Объем депозитов резидентов в депозитных организациях на конец января 2019 года составил 19 242,1 млрд тенге, увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 3,7%. Депозиты юридических лиц выросли на 8,3%, до 10 717,4 млрд тенге, депозиты физических лиц снизились на 1,5%, до 8524,7 млрд тенге.

Объем депозитов в национальной валюте за месяц увеличился на 11,9%, до 10 706,2 млрд тенге, в иностранной валюте снизился на 5,0%, до 8535,9 млрд тенге. Уровень долларизации на конец января 2019 года составил 44,4% (в декабре 2018 года - 48,4%), сообщает пресс-служба финансового регулятора.

Депозиты юридических лиц в национальной валюте в январе 2019 года выросли на 21,5%, до 6095,6 млрд тенге, в иностранной валюте снизились на 5,3%, до 4621,8 млрд тенге (43,1% от депозитов юридических лиц).

Депозиты физических лиц в тенге увеличились на 1,3%, до 4610,7 млрд тенге, в иностранной валюте снизились на 4,7%, до 3914,0 млрд тенге (45,9% от депозитов физических лиц).

Объем срочных депозитов составил 12 033,1 млрд тенге, снизившись за месяц на 4,3%. В их структуре вклады в национальной валюте составили 6464,0 млрд тенге, в иностранной валюте - 5569,1 млрд тенге.

Средневзвешенная ставка вознаграждения по срочным депозитам небанковских юридических лиц в национальной валюте составила 7,1% (в декабре 2018 года - также 7,1%), по депозитам физических лиц - 10,2% (10,4%).

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства