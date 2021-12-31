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Объем экспорта из Казахстана в Узбекистан за 10 месяцев увеличился на 31,6% - до $2,37 млрд

30.12.2021, 11:07 12476
НУР-СУЛТАН. 30 ДЕКАБРЯ - Объем экспорта из Казахстана в Узбекистан по сравнению с десятью месяцами 2020 года увеличился на 31,6% и составил 2,37 млрд долларов, что выше допандемийного периода на 34,3%, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает primeminister.kz, премьер-министр РК Аскар Мамин в режиме видеоконференцсвязи провел переговоры с премьер-министром Республики Узбекистан Абдуллой Ариповым. Стороны рассмотрели ход реализации договоренностей, достигнутых по итогам государственного визита Шавката Мирзиёева в Казахстан и переговоров с президентом РК Касым-Жомартом Токаевым 6 декабря этого года, а также 19-го заседания Совместной межправительственной комиссии по сотрудничеству 26 ноября этого года.
 
В ходе переговоров были обсуждены актуальные вопросы развития двустороннего взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной, транзитно-транспортной, сельскохозяйственной, водно-энергетической сферах, промышленной кооперации, цифровизации, здравоохранении, образовании, туризме и других отраслях.
 
С докладами по каждому направлению сотрудничества выступили руководители профильных министерств и ведомств двух стран. На Казахстан и Узбекистан приходится около 70% всей региональной торговли в Центральной Азии. Объем двусторонней торговли за 10 месяцев 2021 года составил 3,26 млрд долларов, что на 29,8% выше показателя аналогичного периода 2020 года, а также на 10,6% выше по сравнению с 10 месяцами 2019 года.
 
Кроме того, объем экспорта из РК в РУ по сравнению с 10 месяцами 2020 года увеличился на 31,6% и составил 2,37 млрд долларов. По сравнению с 10 месяцами 2019 года показатель увеличился на 34,3%. Основные драйверы роста экспорта - продукция сельского хозяйства и АПК (+17%), нефтеперерабатывающего сектора (в 2,2 раза), металлургии (+99,3%), автомобилестроения (+28,3%). Поставлена задача довести объем взаимной торговли до 5 млрд долларов в краткосрочный период и до 10 млрд - в среднесрочной перспективе. Проводится работа по реализации проекта создания Международного центра промышленной кооперации "Центральная Азия" на границе двух стран.
 
Премьер-министр РК отметил высокую динамику казахстанско-узбекского сотрудничества в промышленной кооперации, водно-энергетической, сельскохозяйственной и других отраслях.
 
Также высокий уровень взаимодействия Казахстана с Узбекистаном достигнут в транзитно-транспортной сфере. Проводится работа по реализации крупных совместных проектов по развитию железнодорожной инфраструктуры - высокоскоростной пассажирской магистрали Туркестан - Шымкент - Ташкент и железнодорожной линии Дарбаза - Мактарал - Джизак, модернизации автомобильных пунктов пропуска. 
 
Кроме того, сформирована благоприятная тарифная политика для провоза грузов. За 11 месяцев текущего года объем железнодорожных перевозок между РК и РУ составил 22,7 млн тонн. Развивается сотрудничество двух стран в области защиты окружающей среды, водного и лесного хозяйства. Совместными усилиями в вегетационный период обеспечен дополнительный сброс воды из Токтогульского и Кайракумского водохранилищ, что обеспечило потребности сельхозтоваропроизводителей РК и РУ. Реализуются совместные проекты по решению острых экологических проблем Аральского моря, поддержке социально-экономического развития всего Приаралья.
 

По итогам года мы достигли значимых результатов и важных договоренностей. Благодаря политической воле глав наших государств стратегическое партнерство между Казахстаном и Узбекистаном демонстрирует высокую динамику развития", - сказал А. Мамин.

 
Как сообщалось ранее, Казахстан и Узбекистан подписали соглашение о строительстве железнодорожной линии Учкудук - Кызылорда.

Напомним также, что 15 соглашений на общую сумму 2 млрд долларов между предпринимателями РК и РУ подписаны в ходе заседания IV Казахстанско-узбекского делового совета в Нур-Султане.
 

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Уровень теневой экономики в Казахстане снизился до 20,23%

30.12.2021, 12:19 10671
НУР-СУЛТАН. 30 ДЕКАБРЯ - Уровень теневой экономики Казахстана снизился до 20,23%. Об этом стало известно в ходе совещания правительства по обсуждению целевых индикаторов снижения уровня теневой экономики, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Главой государства поручено снизить теневую экономику до 15% к 2025 году. На сегодня она снижена до 20,23%, сообщает пресс-служба правительства РК.
 
В ходе совещания обсуждались целевые индикаторы, отражающие прогресс в работе по противодействию теневой экономике с учетом реальных возможностей их мониторинга при расчете уровня теневой экономики.
 
Был обсужден и утвержден проект перечня ключевых индикаторов состоящий из 10 показателей. Четыре из утвержденных индикаторов оценивают незаконную деятельность (браконьерство, наркотики, контрабанда и контрафактная продукция). Для их достижения требуется превентивная работа, активное взаимодействие и пресечение организованных форм преступности. 
 
Также три индикатора охватывают налоговые, таможенные сборы и безналичные платежи. Кроме того, включены такие индикаторы, как "доля малого и среднего бизнеса в ВВП", "доля не представивших данные статистической отчетности к общему числу респондентов". 
 
Целевые индикаторы ориентируют государственные органы на достижение показателей доли теневой экономики, отраженных в Национальном плане развития Казахстана до 2025 года. 
 
Заместитель премьер-министра Алихан Смаилов поручил внести необходимые изменения в некоторые ключевые показатели и продолжить работу в части разъяснения государственным органам методику расчета теневой экономики. 
 
Поэтапный ежегодный прогноз снижения уровня теневой экономики утвержден Национальным планом развития Казахстана до 2025 года. Утвержден Комплексный план мероприятий по противодействию теневой экономике на 2021-2023 годы.
 

Российская компания построит завод минеральных удобрений в Жамбылской области

30.12.2021, 12:09 11156
НУР-СУЛТАН. 30 ДЕКАБРЯ - Депутаты сената ратифицировали соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации о реализации проекта "Строительство и эксплуатация завода по выпуску минеральных удобрений", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Соглашение предусматривает создание необходимых инвестиционных и нормативно-правовых условий, обеспечивающих строительство и эксплуатацию в Жамбылской области инновационного химического комплекса с полным производственным циклом от добычи фосфатного сырья до выпуска экспорто-ориентированной продукции - минеральных удобрений и попутных индустриальных продуктов, пишет издание "Казправда".
 
Проект реализуется российской компанией "ЕвроХим", которая является дочерним предприятием транснациональной компании EuroChem Group.
 

Реализация проекта осуществляется в два этапа. Первый этап завершен - введен в эксплуатацию горно-рудный комплекс, на базе которого налажена добыча фосфоритов до 660 тысяч тонн в год. Второй этап подразумевает строительство инновационного химического комплекса по производству минеральных удобрений и индустриальных продуктов, мощностью производства не менее миллиона тонн продукции в год", - отметил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов.

 
Он добавил, что на текущий момент группой компаний ЕвроХим в рамках опережающего финансирования второго этапа уже инвестировано 138,7 млн долларов США.
 
Кроме того, соглашение предусматривает освобождение от корпоративного подоходного налога, налога на добавленную стоимость и налога на имущество и землю; возмещение затрат за строительство объездной автодороги, строительство и реконструкцию железнодорожной инфраструктуры; субсидирование 50% расходов затрат компании на оплату услуг магистральной железнодорожной сети, локомотивной тяги и грузовой и коммерческой работы.

 

В Казахстане объем депозитов в национальной валюте за ноябрь снизился на 3,4%

30.12.2021, 10:10 13391
НУР-СУЛТАН. 30 ДЕКАБРЯ - Объем депозитов в национальной валюте за месяц уменьшился на 3,4% - до 16 трлн 190,4 млрд, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным Национального банка РК, объем депозитов в иностранной валюте увеличился на 3,7% - до 9 трлн 600,2 млрд тенге. Уровень долларизации на конец ноября 2021 года составил 37,2% (в декабре 2020 года - 37,3%).
 

Объем депозитов резидентов в депозитных организациях на конец ноября 2021 года составил 25 трлн 790,5 млрд тенге, снизившись за месяц на 0,8% (рост в годовом выражении 17,5%). Депозиты юридических лиц уменьшились за месяц на 3,6% - до 13 трлн 66,0 млрд тенге, депозиты физических лиц выросли на 2,1% - до 12 трлн 724,5 млрд", - говорится в сообщении Нацбанка.

 
Также сообщается, что депозиты юридических лиц в национальной валюте в ноябре 2021 года снизились на 5,6% - до 8 трлн 40,1 млрд, в иностранной валюте снизились на 0,2% - до 5 трлн 25,9 млрд (38,5% от депозитов юридических лиц).
 
Депозиты физических лиц в тенге снизились на 1,1% - до 8 трлн 150,3 млрд, в иностранной валюте - выросли на 8,3%, до 4 трлн 574,2 млрд тенге (35,9% от депозитов физических лиц), информирует Нацбанк.
 
Объем срочных депозитов составил 17 трлн 860,6 млрд тенге, снизившись за месяц на 1,7%. В их структуре вклады в национальной валюте составили 11 трлн 441,1 млрд, в иностранной валюте - 6 трлн 419,5 млрд тенге.
 
Средневзвешенная ставка вознаграждения по срочным депозитам в национальной валюте небанковских юридических лиц в ноябре 2021 года составила 7,5% (в ноябре 2020 года - 7,3%), по депозитам физических лиц - 8,4% (9,3%), отмечается в сообщении Нацбанка РК.
 
Как сообщалось ранее, объем депозитов резидентов в депозитных организациях на конец октября 2021 года составил 26 трлн 11 млрд тенге, увеличившись за месяц на 0,6%.
 

Почему при росте экспорта не укрепляется нацвалюта, рассказали в Нацбанке

29.12.2021, 13:42 24651
Почему при росте экспорта не укрепляется нацвалюта, рассказали в Нацбанке
НУР-СУЛТАН. 29 ДЕКАБРЯ -Почему при росте экспортной выручки не укрепляется национальная валюта, рассказали в Национальном банке РК, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По словам начальника управления анализа внешнего сектора департамента платежного баланса Национального банка РК Меруерт Алмагамбетовой, рост экспортной валютной выручки не всегда приводит к росту предложения валюты на внутреннем валютном рынке. 
 

Это объясняется тем, что крупные нефтегазовые месторождения разрабатываются совместно с иностранными инвесторами на основе соглашений о разделе продукции. Объемы поступлений валютной выручки на внутренний валютный рынок зависят от условий этих соглашений. Согласно договоренностям, валютные поступления от экспорта сначала идут на покрытие затрат инвесторов на разработку месторождений, а после, оставшаяся часть прибыли распределяется между участниками проектов согласно доле их участия", - пояснила она.

 
Напомним, по итогам 9 месяцев, рост экспорта из Казахстана вырос на 20,4%. Увеличение показателя обусловлено ростом мировых цен на топливно-энергетические товары на фоне восстановления производства в странах мира после пандемии 2020 года. 

По итогам ноября тенге ослаб на 1,7%.
 

На 37% сократился объем экспорта урана из Казахстана

29.12.2021, 12:58 25396
На 37% сократился объем экспорта урана из Казахстана
Фото: Пресс-служба «Казатомпрома»
НУР-СУЛТАН. 29 ДЕКАБРЯ - По итогам 9 месяцев объем экспорта урана из Казахстана сократился на 36,9% до 0,8 млрд долларов США, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как рассказала начальник управления анализа внешнего сектора департамента платежного баланса Национального банка РК Меруерт Алмагамбетова, по итогам 9 месяцев, рост экспорта из Казахстана вырос на 20,4%. Увеличение показателя обусловлено ростом мировых цен на топливно-энергетические товары на фоне восстановления производства в странах мира после пандемии 2020 года.
 

При этом рост экспорта сдерживался определенными товарами. Это уран (сокращение на 36,9% до 0,8 млрд долларов США), газ (-20% до 1,6 млрд долларов США), руды и концентраты драгоценных металлов (-9,0% до 0,5 млрд долларов США)", - сказала специалист.

 
Она отметила, что снижение продаж за границу урана и газа оказало сдерживающий эффект на экспорт товаров в целом.
 

Экспорт урана, по добыче которого Казахстан последнее десятилетие занимает лидирующие позиции в мире, за 9 месяцев 2021 года сократился на 37%. Значительное снижение связано с падением поставок радиоактивного элемента в Китай (-443 млн долларов США), Индию (-74 млн долларов США), Францию (-11 млн долларов США) и Канаду (-6 млн долларов США)", -пояснила Алмагамбетова.

 
В результате в настоящее время основным покупателем казахстанского урана стала Россия (+23,8 млн долларов США), доля которой в экспорте урана выросла с 21% до 37%.
 

Рост внутреннего потребления газа в стране - одна из причин снижения объемов экспорта. Особенно сильно сократились поставки в Китай, а также в такие страны как Швейцария, Украина, Афганистан и Германия", - рассказала представитель Нацбанка.

 
По ее словам, Казахстан поставил за рубеж большие объемы нефти, меди, ферросплавов, плоского проката из железа, железных и медных руд и концентратов, пшеницы, нефтепродуктов, алюминия, серебра и цинка. 
 
В целом низкая диверсификация обуславливает подверженность экспорта к шокам на мировых товарных рынках: доля нефти в экспорте составляет 51,5%, металлов - 19,1%, газа - 3,6%, урана - 1,9%.
 
Значительный рост экспорта позволил сократить дефицит текущего счета платежного баланса на 40,9% до 3 млрд долларов США.

Специалист также рассказала о тенденциях в части экспорта нефти и металлов.

Несмотря на обязательства страны в рамках соглашения ОПЕК+ и снижение количественных поставок, рост мировых цен на «черное золото» позволил нарастить экспорт нефти и газового конденсата (+19% к 9 месяцам 2020 года). Однако, стоит отметить, что ввиду особенностей учета в официальной статистике, продолжающийся рост цен на нефть в III квартале в полной мере отразится только в IV квартале", - проинформировала она.


Больше всего покупают казахстанскую нефть Италия (6 млрд долларов США), Нидерланды (2,8 млрд долларов США), Франция (1,7 млрд долларов США), Индия (1,3 млрд долларов США) и Китай (1,2 млрд долларов США).

Ключевой страной – покупателем нефти по-прежнему остается Италия, на которую приходится 27% от всего экспорта нефти. При этом среди других стран отмечается рост доли Нидерландов (до 12,6%), Франции (до 7,7%), Турции (до 5,3%), Сингапура (до 2,8%) и Брунея (до 2,3%)", - отметила глава департамента.


В условиях восстановления мирового спроса в январе-сентябре текущего года экспорт черных и цветных металлов вырос как по отношению к прошлому году на 54% и 33%, так и по отношению к докризисному 2019 году на 35% и 27%, соответственно.

Меруерт Алмагамбетова уточнила, что больше всего выросли поставки меди в Китай и ОАЭ, плоского проката из железа – в Россию, ферросплавов – в Китай, США и Японию, алюминия – в Турцию и Хорватию, серебра – в Великобританию, цинка – в Китай и Россию. Экспорт данных товарных позиций также вырос и по отношению к 2019 году.

Основной покупатель цветных металлов – Китай, а черных металлов – Россия. Примечательно, что в то же время наблюдается существенный рост и прочего экспорта за счет роста продаж железных руд и концентратов, серы, медных руд и концентратов", - поделилась специалист.


Также она подчеркнула, что в общем объеме казахстанского экспорта выросла доля так называемых «готовых товаров», то есть товаров более высокого передела. Их доля в экспорте выросла с 3,7% в 2011 году до 8,2% в 2020 году.

В текущем году, по данным Бюро национальной статистики, за рубеж было поставлено готовых товаров на сумму 3,5 млрд долларов США (+25% к 9 месяцам 2020 года). Среди них есть мука (266 млн долларов США), автомобили (127 млн долларов США), подсолнечное масло (84 млн долларов США), удобрения (83 млн долларов США), цемент (71 млн долларов США), аккумуляторы (64 млн долларов США), макароны (46 млн. долл. США), лекарства (45 млн долларов США), сигареты (40 млн долларов США) и др.
 

Нацбанк: в ноябре тенге ослаб на 1,7%

29.12.2021, 11:32 27196
Нацбанк: в ноябре тенге ослаб на 1,7%
НУР-СУЛТАН. 29 ДЕКАБРЯ - На конец ноября 2021 года биржевой курс тенге к доллару США составил 434,20 тенге за доллар, ослабнув за месяц на 1,7%, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По информации пресс-службы Национльаного банка РК, общий объем операций по валютной паре тенге - доллар за месяц составил 14,9 млрд долларов США, в том числе объем биржевых торгов на Казахстанской фондовой бирже - 3,7 млрд, объем операций на внебиржевом валютном рынке - 11,2 млрд. 
 

В ноябре 2021 года население купило на нетто-основе наличную иностранную валюту на сумму, эквивалентную 431 млрд тенге. По сравнению с предыдущим месяцем данные расходы возросли в полтора раза (в октябре 2021 - 294,5 млрд тенге), в сравнении с аналогичным периодом 2020 года (283,7 млрд тенге) объем нетто-покупок увеличился в полтора раза. Основной объем расходов был направлен на покупку долларов США - 68,6%, или 295,5 млрд тенге; российских рублей - 20,6%, или 88,8 млрд тенге; евро - 10,8%, или 46,4 млрд тенге", - уточнили в ведомстве.

 
Валовые международные резервы Национального Банка за ноябрь 2021 года, по предварительным данным, снизились на 0,9% и составили 35,5 млрд долларов США (с начала года снижение на 0,4%), проинформировали в Нацбанке.
 

Международные резервы страны в целом, включая активы Национального фонда в иностранной валюте (54,9 млрд долларов США), по предварительным данным, на конец ноября 2021 года составили 90,4 млрд долларов", - говорится в отчете.

 
Напомним, в ноябре 2021 года инфляция в Казахстане составила 0,7% (в ноябре 2020 года - 0,9%).
 
Годовая инфляция сложилась на уровне 8,7% (в декабре 2020 года - 7,5%). В структуре инфляции цены на продовольственные товары в годовом выражении повысились на 10,9%, непродовольственные товары - на 8,3%, платные услуги - на 6,4%.
 
По результатам опроса населения, в ноябре 2021 года количественная оценка ожидаемой через год инфляции составила 10,8%.
 

В 2022 году заседание электроэнергетического совета СНГ пройдет в Казахстане

29.12.2021, 09:00 29586
НУР-СУЛТАН. 29 ДЕКАБРЯ - 28 декабря состоялось 59-ое заседание Электроэнергетического Совета Содружества Независимых Государств (ЭЭС СНГ) в формате видеоконференции, на котором было принято решение о проведении очного заседания совета по месту проведения заседания Совета глав правительств СНГ в Казахстане в 2022 году, сообщили в Минэнерго РК, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Казахстан на совете представлял министр энергетики РК Магзум Мирзагалиев. Обсуждались вопросы глобальной климатической повестки и проводимой климатической политики в государствах - членах СНГ. 

На заседании Магзум Мирзагалиев выступил с докладом о декарбнизации энергетического сектора Республики Казахстан, в котором отметил важную задачу, стоящую перед Казахстаном, по переходу на низкоуглеродное развитие с последующей трансформацией в безуглеродную экономику.
 
Он рассказал о проводимых мероприятиях, направленных на выполнение цели по достижению Казахстаном углеродной нейтральности к 2060 году, поставленной главой государства в декабре 2020 года на Саммите ООН по климатическим вопросам.
 
В настоящее время разрабатывается Доктрина достижения углеродной нейтральности Республики Казахстан до 2060 года, где предусмотрены меры по глубокой декарбонизации.
 
Планы по сокращению выбросов парниковых газов в энергетическом секторе и переходу к низкоуглеродной экономике будут осуществлены путем реализации ряда проектов по вводу как базовой, так и маневренной генерации.
 
Так, в ближайшей перспективе предполагается строительство преимущественно возобновляемых источников энергии, а также ряда проектов по газовой генерации. Данная концепция по реновации энергосистемы нашла свое отражение в разработанном в соответствии с поручением главы государства Энергетическом балансе Республики Казахстан до 2035 года.
 
Вместе с тем в целях исполнения поручения главы государства правительством был утвержден План развития гидроэнергетической отрасли Республики Казахстан на 2020-2030 годы. Проводится работа по анализу состояния, необходимости строительства и модернизации электрических сетей для подключения реализуемых и перспективных проектов.
 
В целом к 2030 году планируется достижение следующих показателей:
 
- 15% доли выработки электрической энергии от ВИЭ;
 
- 25% доли газовой генерации.

 

В Минэнерго прокомментировали прогнозные цены на ГСМ в 2022 году

28.12.2021, 20:33 34011
В Минэнерго прокомментировали прогнозные цены на ГСМ в 2022 году
НУР-СУЛТАН. 28 ДЕКАБРЯ - В ходе брифинга в СЦК прокомментировали прогнозные цены на дизтопливо и бензин в 2022 году, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По словам министра энергетики Магзума Мирзагалиева, на сегодня в стране остатки топлива "достаточно неплохие". 
 

У нас начали снижаться остатки с апреля, в августе-сентябре у нас уже возник дефицит, но, начиная с октября остатки начали расти, и на сегодня составляют более 240 тысяч тонн. Это достаточный объем для того, чтобы не было никаких сложностей с обеспечением", - сказал министр.

 
Он подчеркнул, что на сегодня "больших предпосылок по удорожанию цены на ГСМ нет". 
 

Но нужно обязательно отметить, что цена на ГСМ коррелируется с ценой на нефть. Мы видим, что буквально за последнюю неделю у нас цена выросла уже практически на 10% - с 71 до 78 долларов за баррель. Поэтому предсказывать цену на ГСМ - это, наверное, неблагодарное дело, потому что мы никогда не знаем, как поведет себя цена на нефть", - сказал глава Минэнерго.

 
Он подчеркнул, что цены на ГСМ для фермеров будет определяться ближе к февралю. 
 
В свою очередь вице-министр энергетики Асет Магауов прокомментировал распространенный в соцсетях документ сети АЗС, в котором прогнозные цены на бензин АИ-92 составляют 240 тенге, а на дизтопливо - 400 тенге. 
 

Это письмо два месяца циркулирует в соцсетях. В компании сказали, что для целей своих потребителей они сделали такие прогнозы и коммерческое предложение свое такое дали. То есть это взаимоотношения между хозяйствующими субъектами и оценка рынка. Дизтопливо, я думаю, по 400 точно не будет. В принципе, сейчас мы видим, что цены немного устаканились", - сообщил Магауов.

 
Что касается цен на бензин, вице-министр не смог дать однозначный ответ. 
 

Казахстан сейчас в отношении бензина самодостаточный. Это по дизелю у нас существенный импорт в этом году прошел. По бензину, я думаю, мы свои внутренние потребности закроем, а дальше все зависит от того, насколько потребление по бензину будет расти. То есть последние три месяца мы вышли по уровню потребления на уровень 2019 года. Резкой тенденции роста мы не видим", - заметил Магауов.

 
Напомним, по итогам торгов, состоявшихся 23 декабря 2021 года на площадке АО "Товарная биржа "ЕТС" в рамках плана поставок на декабрь 2021 года, цены на дизельное топливо показали рост.
 
В текущем году для недопущения дефицита на рынке ГСМ Казахстан импортировал из России 281 тысячу тонн дизтоплива. 
 

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