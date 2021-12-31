Объем экспорта из Казахстана в Узбекистан за 10 месяцев увеличился на 31,6% - до $2,37 млрд

НУР-СУЛТАН. 30 ДЕКАБРЯ - Объем экспорта из Казахстана в Узбекистан по сравнению с десятью месяцами 2020 года увеличился на 31,6% и составил 2,37 млрд долларов, что выше допандемийного периода на 34,3%, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщает primeminister.kz, премьер-министр РК Аскар Мамин в режиме видеоконференцсвязи провел переговоры с премьер-министром Республики Узбекистан Абдуллой Ариповым. Стороны рассмотрели ход реализации договоренностей, достигнутых по итогам государственного визита Шавката Мирзиёева в Казахстан и переговоров с президентом РК Касым-Жомартом Токаевым 6 декабря этого года, а также 19-го заседания Совместной межправительственной комиссии по сотрудничеству 26 ноября этого года.

В ходе переговоров были обсуждены актуальные вопросы развития двустороннего взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной, транзитно-транспортной, сельскохозяйственной, водно-энергетической сферах, промышленной кооперации, цифровизации, здравоохранении, образовании, туризме и других отраслях.

С докладами по каждому направлению сотрудничества выступили руководители профильных министерств и ведомств двух стран. На Казахстан и Узбекистан приходится около 70% всей региональной торговли в Центральной Азии. Объем двусторонней торговли за 10 месяцев 2021 года составил 3,26 млрд долларов, что на 29,8% выше показателя аналогичного периода 2020 года, а также на 10,6% выше по сравнению с 10 месяцами 2019 года.

Кроме того, объем экспорта из РК в РУ по сравнению с 10 месяцами 2020 года увеличился на 31,6% и составил 2,37 млрд долларов. По сравнению с 10 месяцами 2019 года показатель увеличился на 34,3%. Основные драйверы роста экспорта - продукция сельского хозяйства и АПК (+17%), нефтеперерабатывающего сектора (в 2,2 раза), металлургии (+99,3%), автомобилестроения (+28,3%). Поставлена задача довести объем взаимной торговли до 5 млрд долларов в краткосрочный период и до 10 млрд - в среднесрочной перспективе. Проводится работа по реализации проекта создания Международного центра промышленной кооперации "Центральная Азия" на границе двух стран.

Премьер-министр РК отметил высокую динамику казахстанско-узбекского сотрудничества в промышленной кооперации, водно-энергетической, сельскохозяйственной и других отраслях.

Также высокий уровень взаимодействия Казахстана с Узбекистаном достигнут в транзитно-транспортной сфере. Проводится работа по реализации крупных совместных проектов по развитию железнодорожной инфраструктуры - высокоскоростной пассажирской магистрали Туркестан - Шымкент - Ташкент и железнодорожной линии Дарбаза - Мактарал - Джизак, модернизации автомобильных пунктов пропуска.

Кроме того, сформирована благоприятная тарифная политика для провоза грузов. За 11 месяцев текущего года объем железнодорожных перевозок между РК и РУ составил 22,7 млн тонн. Развивается сотрудничество двух стран в области защиты окружающей среды, водного и лесного хозяйства. Совместными усилиями в вегетационный период обеспечен дополнительный сброс воды из Токтогульского и Кайракумского водохранилищ, что обеспечило потребности сельхозтоваропроизводителей РК и РУ. Реализуются совместные проекты по решению острых экологических проблем Аральского моря, поддержке социально-экономического развития всего Приаралья.

По итогам года мы достигли значимых результатов и важных договоренностей. Благодаря политической воле глав наших государств стратегическое партнерство между Казахстаном и Узбекистаном демонстрирует высокую динамику развития", - сказал А. Мамин.



