Объем грузоперевозок железнодорожным транспортом между Казахстаном и Китаем увеличится на 17%

НУР-СУЛТАН. 29 МАРТА - Для наращивания пропускного потенциала железных дорог страны на так называемых "узких местах" МИИР РК планирует до 2025 года реализовать 3 ключевых инфраструктурных проекта. Об этом на заседании правиельсва рассказал министр индустрии и инфрастркутурного развития РК Каирбек Ускенбаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Первый из них - проект "Достык-Мойынты". Его реализация позволит увеличить объём транзитных перевозок между КНР и Европой. Пропускная способность участка должна быть увеличена до 5 раз, а скорость перевозки - с 800 до 1500 километров в сутки", - рассказали в пресс-службе МИИР.

Второй - проект "Дарбаза - Мактаарал", который, по данным ведомства, сократит транзитное расстояние в страны Центральной Азии, а также обеспечит выход на Узбекистан через действующий пункт пропуска.

Третий проект - "Обводная железнодорожная линия станции Алматы" - снизит нагрузку на Алматинский узел на 30% и сократит время доставки грузов до 24 часов.

В этой связи в сфере железнодорожного транспорта принимаются меры по обновлению подвижного состава. В частности, в целях поддержки отечественного вагоностроения введена государственная поддержка в виде субсидирования ставки вознаграждения при кредитовании на приобретение вагонов отечественного производства. В рамках программы операторами приобретено порядка 3,5 тысяч фитинговых платформ и более 2 тысяч грузовых вагонов. В этом году "КТЖ" планирует закупить 1,5 тысячи единиц подвижного состава", - сообщил Каирбек Ускенбаев.

В целях дальнейшего развития грузовых перевозок МИИР РК предлагает внедрить инструмент поддержки в виде субсидирования ставки вознаграждения при приобретении отечественных электровозов и тепловозов.

В своем докладе Ускенбаев также отметил, что за первые два месяца текущего года объем грузоперевозок железнодорожным транспортом, по сравнению с январем-февралем прошлого года, увеличился на 10% и достиг 70,8 млн тонн. Объем перевозок транзитных грузов вырос на 20% и составил 4 млн тонн, контейнеров - на 12% с показателем в 174,7 тысячи двадцатифутовых эквивалентов.

Глава ведомство прогнозирует, что в текущем году объем перевозок грузов по железной дороге должен быть доведен до 420 млн тонн, транзитных перевозок - до 24,5 млн тонн, транзита контейнеров - до 1,1 млн ДФЭ.

Спикер также рассказал о планах запустить собственное производство ISO-контейнеров в стране.

В целом, на контейнеры планируется переориентировать 22 млн тонн экспортных грузов, что потребует дополнительно порядка 117 тысяч контейнеров. В этой связи на базе отечественных заводов "Казахстан Инжиниринг", KLMZ "Мэйкер", SMP Group (КВК) и FESCO к концу текущего года планируется запустить серийное производство ISO-контейнеров", - рассказал он.

В настоящий момент, по его словам, осуществляется наладка производства 20-ти и 40-футовых контейнеров, а также контейнеров для рулонной стали и рудных грузов. Планируется производить ежегодно до 10 тысяч тар.

Запуск отечественного производства позволит сформировать достаточный парк контейнеров, увеличить долю контейнеризации перевозок до 30%...Фондом развития промышленности будет запущен механизм льготного кредитования для производителей и покупателей отечественных контейнеров", - добавил министр.