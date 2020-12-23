Объем инвестиций в жилищное строительство РК вырос на 33,4%

Нур-Султан. 22 декабря. Kazakhstan Today - Объем инвестиций в жилищное строительство вырос на треть по сравнению с прошлым годом, передает Kazakhstan Today.

За 11 месяцев текущего года в Казахстане введено в эксплуатацию более 12,1 млн квадратных метров жилья, это больше аналогичного периода 2019 года на 9,3%. Всего по республике сдано 106,1 тыс. жилищ, в том числе 37,7 тыс. индивидуальных домов, 17,6 тыс. - за счет господдержки. За этот период в жилищное строительство привлечено инвестиций на сумму 1,7 трлн тенге, что выше уровня 2019 года на 33,4%, сообщили в пресс-службе Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

В ведомстве отметили, что обеспечение высокого качества жизни казахстанцев остается главной задачей государства и Государственной программы жилищно-коммунального развития "Нурлы жер" на 2020-2025 годы, которая является продолжением проводимой государством с 2005 года единой жилищной политики.

В 2020 году в рамках задачи Программы по реализации единой жилищной политики за счет всех источников финансирования запланирован ввод в эксплуатацию 14,1 млн квадратных метров жилья (итоги выполнения планов по Программе будут определены на основании статистических данных в начале 2021 года). До конца года ожидается построить 15 млн квадратных метров (150 тыс. жилищ).

При этом необходимо отметить, что реализация программы стимулировала привлечение частных инвестиций. Так, по результатам 11 месяцев текущего года на 1 тенге вложенных государственных средств, привлечено 4 тенге частных инвестиций", - сказал председатель Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИИР Мархабат Жайымбетов.

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