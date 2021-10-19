Объем перевозок через РК по маршруту Китай - Европа - Китай вырос на 41%

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ТАРАЗ, 18 ОКТЯБРЯ - Жителям Жамбылской области и учреждениям, включая медицинские, придется привыкать к периодическому отключению электроэнергии, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По данным руководства ТОО "Жамбылские электрические сети", в пиковые часы нагрузки (с 19.00 до 22.00) приходится отключать электричество в некоторых селах. Так приказал поставщик электроэнергии АО "KEGOC". С началом зимы ситуация обещает усугубиться, поскольку прогнозируется общая нехватка электроэнергии в стране. При этом Жамбылская ГРЭС имени Батурова работает лишь на треть мощности, сообщает "Знамя труда
".
По словам генерального директора ТОО "ЖЭС" Алихана Джарбулова, предприняты все меры, чтобы в любых условиях все потребители снабжались электричеством. Но есть в этом деле нюансы.
В настоящее время национальный оператор АО "КEGOC" уже ограничивает нам подачу электроэнергии в часы пик, что вынуждает нас отключать населенные пункты в районах поочередно. Нам заявляют о необходимости сокращения потребления электроэнергии на 35-40 мегаватт. Причина такой ситуации - общая нехватка электроэнергии в Казахстане, и можно с высокой долей вероятности предположить, что с наступлением холодов проблема станет острее. Предположительно стране зимой будет не хватать 1000-1500 мегаватт. Разделите на число областей и посчитайте сами, на сколько придется сокращать потребление нам", - сказал Джарбулов.
Напомним
, резкий рост потребления электроэнергии в этом году в Казахстане связывают с работой так называемых майнеров. Не секрет, что из-за низких тарифов наша страна привлекательна для людей, занимающихся добычей криптовалюты. Для их стабильного и бесперебойного функционирования нужны мощности, сопоставимые с годовым объемом электроэнергии, которую вырабатывают крупные ГРЭС.
НУР-СУЛТАН. 18 ОКТЯБРЯ - Сегодня в ходе брифинга в СЦК глава Министерства сельского хозяйства Ербол Карашукеев рассказал о национальном проекте развития АПК на 2021-2025 годы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По словам главы Минсельхоза, данный документ разработан по поручению главы государства и сфокусирован на решении точечных, узловых задач и проектов, требующих концентрации усилий и ресурсов.
В целом в течение 5 лет планируется реализовать 582 инвестиционных проекта на сумму 4,1 трлн тенге. В результате реализации нацпроекта планируется за пять лет повысить производительность труда в 2,5 раза, обеспечить работой 500 тыс. человек, тем самым повысить доходы 1 млн сельских жителей", - заявил министр сельского хозяйства.
Как пояснил Карашукеев, для достижения цели по повышению производительности труда в 2,5 раза определены основные факторы.
Это применение высококачественных семян, минеральных удобрений, современной техники и технологии, орошаемое земледелие и т.д. Развитие семеноводства планируется за счет реализации мер государственной поддержки, создания системы прослеживаемости семян, а также технического оснащения семеноводческих хозяйств современной техникой и оборудованием", - отметил министр сельского хозяйства.
Кроме того, по его словам, в целях повышения уровня применения минеральных удобрений предусмотрено субсидирование органических удобрений промышленного производства и совершенствование деятельности республиканского научно-методического центра агрохимической службы и усовершенствование его материально-технической базы. Принятие этих мер позволит повысить долю внесения высококачественных семян с 93% до 98%, уровень внесения минеральных удобрений - с 20% до 29% от потребности. В результате урожайность зерновых культур повысится на 10-15%.
Также в целях повышения уровня технического оснащения будет продолжено инвестиционное субсидирование, а также расширены программы лизинга сельхозтехники. В результате уровень обновления сельхозтехники будет увеличен с 4% до 6%.
Кроме того, будут приняты меры по широкому внедрению водосберегающих технологий, совершенствованию механизма субсидирования подачи воды, а также реализован проект по созданию в Казахстане сети демонстрационных ферм и строительства завода по производству современных систем орошения мощностью до 1000 установок в год. Это позволит увеличить охват площадей применения водосберегающих технологий до 450 тыс. гектаров, считает глава ведомства.
В целях снижения импортозависимости и повышения экспорта животноводческой продукции будет продолжен переход на интенсивное животноводство. Для этого планируется увеличение объемов кредитования фермерских хозяйств на приобретение скота, стимулирование кормопроизводства, развитие отгонного животноводства и инфраструктуры пастбищ, а также стимулирование внедрения современных методов селекции, в том числе искусственное осеменение и трансплантация эмбрионов. Это позволит обеспечить 100% загрузку мощностей перерабатывающих предприятий, а также повысить продуктивность скота и птицы.
Кроме того, планируется совершенствовать систему распространения знаний путем полномасштабного охвата системой распространения знаний субъектов АПК за счет центров развития компетенции на областном уровне и возрождения на районном уровне сельских информационно-консультационных центров, а также за счет внедрения современных форм дистанционного повышения квалификации фермеров.
Будет продолжена работа по обеспечению достаточности финансирования аграрной науки, введено отраслевое грантовое финансирование, а также планируется создание и функционирование ситуационно-аналитического центра министерства для проведения комплексного анализа, оценки перспектив и прогноза развития агропромышленного комплекса. Как показала пандемия коронавируса, обеспечение внутреннего рынка является первостепенной задачей. Поэтому наряду с приоритетной экспортной политикой, будут комплексно решаться вопросы импортозамещения. Министерством определены самые импортируемые позиции - это мясо птицы, колбасные изделия, сыры и творог, яблоки, сахар и рыба", - отметил Карашукеев.
На сегодняшний день по каждому из этих направлений определены и реализуются конкретные инвестпроекты. Для достижения поставленной цели будет реализован ряд мер господдержки, в том числе по обеспечению льготным кредитованием, субсидированием, земельными ресурсами, инфраструктурой, а также мерами по защите внутреннего рынка. В результате к 2024 году обеспеченность по этим видам продукции за исключением сахара составит 100%, а по сахару - 80%.
Одним из приоритетных направлений нацпроекта - развитие производства и экспорта переработанной сельхозпродукции. Для этого выработан комплекс мер, предусматривающий дозагрузку действующих предприятий, а также строительство современных и модернизацию действующих предприятий, информирует primeminister.kz.
По информации министерства, сегодня в пуле инвестиционных проектов 194 - это новые проекты по переработке, которые позволят обеспечить дополнительный рост производства и соответственно дополнительный экспорт в объеме, что в конечном итоге позволит достичь поставленной цели по увеличению экспорта продукции АПК в 2 раза с доведением доли переработанной продукции в общем объеме экспорта АПК до 70%.
По поручению главы государства приоритетом нацпроекта станет формирование 7 экосистем вокруг крупных инвестпроектов, включая производство и переработку мяса, фруктов, овощей, сахара, зерновых, масличных культур, молочной продукции. Это позволит вовлечь как минимум 350 тыс. фермерских и домашних хозяйств, которые смогут участвовать в создании конечной казахстанской продукции с высокой добавленной стоимостью, также отметил глава МСХ.
Отвечая на вопросы журналистов, Ербол Карашукеев озвучил прогноз по урожайности зерновой продукции.
Действительно, как мы знаем, в этом году урожай зерновой продукции был ниже, чем в прошлом году. По зерновым планируем, что у нас будет около 16 млн тенге. Урожайность средняя. Урожайность в целом на уровне 10 центнеров. Того объема, который мы сейчас собрали, хочу заверить, что этого объема будет достаточно, чтобы покрыть внутренние потребности. А внутренние потребности - непосредственно продуктовая пшеница для хлеба и продуктов питания. Определенно у нас 2 млн зерна уходит как семенной материал, также используется зернофураж интенсивно в животноводстве. Соответственно, объем экспортного потенциала учитывает 3 млн тонн входящего в баланс зерна. Наш экспортный потенциал составляет около 6,5 млн тонн", - отметил министр сельского хозяйства.
Фото: inet-shops.ru
НУР-СУЛТАН. 18 ОКТЯБРЯ - Министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев прогнозирует незначительный рост цен на мясо весной следующего года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Что касается цен, то мы ожидаем, что цены на мясо, скорее всего, вырастут. Надеемся, что рост будет несущественным. Это связано в том числе с ростом цен на сено и корма. Дефицита мяса не будет", - сказал министр на брифинге в СЦК.
Он также отметил, что Казахстан почти на 100% обеспечен мясом отечественного производства.
Мы не импортируем из-за рубежа мясо в большом количестве", - сообщил Карашукеев.
Министр напомнил, что в настоящее время в стране формируются семь экосистем вокруг крупных инвестпроектов. Они включают производство и переработку мяса, фруктов, овощей, сахара, зерновых, масличных культур, молочной продукции.
По его словам, в проекты планируется вовлечь как минимум 350 тыс. фермерских и домашних хозяйств, которые смогут участвовать в создании конечной казахстанской продукции с высокой добавленной стоимостью.