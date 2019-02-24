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Объем перевозок между РК и КНР в 2018 году вырос на 38%

28.01.2019, 17:22 20934
Объем перевозок между РК и КНР в 2018 году вырос на 38%
Урумчи. 28 января. Kazakhstan Today - Казахстан и Китай подвели итоги работы пограничных железных дорог РК и КНР за 2018 год, передает Kazakhstan Today.
 
АО "НК "Казакстан темiр жолы" в лице первого заместителя председателя правления Канатом Альмагамбетовым и ООО "Урумчийская железная дорога" в лице председателя правления Чжан Хайтао провели в Урумчи рабочее совещание, на котором подвели итоги работы пограничных железных дорог РК и КНР за 2018 год и рассмотрели мероприятия по выполнению объемов перевозок грузов на 2019 год, сообщает пресс-служба КТЖ.
 
По данным компании, за 2018 год объем перевозок между РК и КНР составил 13 979 тыс. тонн, что на 38% больше, чем в 2017 году. В том числе, из РК в КНР в минувшем году перевезено 8500 тыс. тонн различных грузов, что на 54% больше, чем в 2017 году. 
 
В ходе совещания представители железнодорожных администраций РК и КНР утвердили прогнозируемые объемы перевозок на 2019 год в размере более 15 700 тыс. тонн грузов.
 
Также достигнута договоренность по перевозке и приемке зерновых грузов в биг-бэгах и специализированных вагонах-зерновозах с перестановкой колесных пар и навалом в контейнерах на/через станцию Алашанькоу, станцию Хоргос, а также растительного масла в вагонах-цистернах из РК и РФ в КНР в объеме до 500 тыс. тонн через погранпереход Алашанькоу - Достык, с перестановкой тележек на станции Достык. 
 
С февраля 2019 года ожидается перевозка газовых труб из Китая назначением на станции Казахстана в объеме 280 000 тонн.
 
"Совместные меры способствуют увеличению объемов перевозок грузов железнодорожным транспортом через наши погранпереходы с Китаем, а также создают предпосылки для эффективного функционирования единого железнодорожного пространства в Евроазиатском регионе", - отметил К. Альмагамбетов. 
 
По итогам рабочего совещания подписан соответствующий протокол.
 

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