Объем производства в Акмолинской области за первый квартал превысил 240 млрд тенге

КОКШЕТАУ. 26 АПРЕЛЯ - По итогам первого квартала объем производства Акмолинской области составил 242,6 млрд тенге, а это - шестое место по стране, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Регион по многим показателям социально-экономического развития показывает заметный рост и занимает достойные позиции в республике. А в отраслях сельского хозяйства, строительства и промышленности область - один из лидеров", - рассказали в пресс-службе областного УВП.

По информации ведомства, рост объемов производства продукции в обрабатывающей промышленности составил 112,1%. Положительная динамика наблюдается и в производстве продуктов питания - 118,7%. В сфере легкой промышленности более чем в 3 раза выросло производство бумаги и бумажной продукции, в 2,1 раза - деревянных изделий, в 1,7 раза - кожаных изделий, в полтора раза - одежды. В химической промышленности, благодаря четырехкратному росту объемов производства пестицидов на ТОО "Астана Нан Кемикалз", индекс физического объема достиг рубежа в 270 %. Значительный рост зафиксирован и в сферах производства зерноуборочных комбайнов - в 3,9 раза, резиновых и пластмассовых изделий.

За период реализации Карты индустриализации, с 2010-2020 годы, реализовано 103 проекта с созданием 10,5 тыс. рабочих мест. В этом году в рамках ГПИИР в области планируется ввод четырех объектов на 2,4 млрд тенге по Программе индустриализации. Это пищевая фабрика по выпуску овсяных хлопьев в Атбасарском районе, фабрика по переработке картофеля в Зерендинском, комплексы по производству колбасных изделий и по переработке кобыльего молока в Целиноградском районе", - информирует пресс-служба ведомства.

В управлении также отметили, что хорошие показатели у области и в сфере сельского хозяйства. Индекс физического объема валовой продукции отрасли составил 114,2%, а это более 50 млрд тенге. По этому показателю регион занял первое место в республике. Сегодня ведется активная подготовка к предстоящей посевной. Яровой сев намечен на площади 5 млн гектаров. На проведение весенне-полевых работ для Акмолинского региона выделено 70 тыс. тонн гарантированного дизельного топлива. Готовность техники в хозяйствах области составляет 100%.

К слову, в регионе выросли показатели инвестиций в основной капитал, объемов строительных работ, где отмечен рост на 35,3%, увеличилось и количество введенного жилья - 153,9 тыс. квадратных метров жилья", - заключили в УВП.

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