Объемы добычи нефти выросли в Казахстане на 14% за год

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НУР-СУЛТАН. 11 МАРТА - В январе текущего года в Казахстане добыли 6,7 млн тонн сырой нефти - сразу на 14,2% больше, чем годом ранее, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В региональном разрезе наибольший объем добычи традиционно пришелся на Атыраускую область: 4,6 млн тонн, плюс 23,4%. В тройку лидеров также вошли Мангистауская (1,4 млн тонн, плюс 0,5% за год) и Актюбинская (395,5 тыс. тонн) области, информирует energyprom.kz.

В ключевых регионах работают такие компании, как филиал "Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н. В.", ТОО "Тенгизшевройл", АО "Эмбамунайгаз" (Атырауская область), АО "Каражанбасмунай", АО "Мангистаумунайгаз", ТОО "Каракудукмунай" (Мангистауская область) и другие" - рассказали аналитики.

В целом за январь-декабрь 2021 года предприятия добыли 73,7 млн тонн сырой нефти - на 1% больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года.

За январь–декабрь 2021 года Казахстан отправил на экспорт 65,7 млн тонн сырой нефти на сумму 31,1 млрд долларов США. Сокращение в натуральном выражении составило 6,9%, в денежном выражении, напротив, отмечен рост на 31,2%.

В страны СНГ отправлено всего 131,6 тыс. тонн сырой нефти на сумму 54,6 млн долларов США. Практически поровну этот объем разделили Россия и Узбекистан.

В страны, не входящие в СНГ, Казахстан экспортировал 65,6 млн тонн сырой нефти на сумму 31 млрд долларов США. Большая часть традиционно была отправлена в Италию: 17,9 млн тонн - на 8,9% меньше, чем годом ранее. В тройке лидеров также оказались Нидерланды и Франция. В ТОП-5 стран вошли Китай и Турция.

По итогам декабря 2021 года цены экспортных поставок сырой нефти и сырых нефтепродуктов, полученных из битуминозных минералов, выросли на 1,6% за месяц, сразу на 82,1% за год и в 2,2 раза к декабрю 2015 года. В годовой динамике цены для стран СНГ увеличились на 17,7%, а для стран, не входящих в состав СНГ, на 82,1%", - говорится в обзоре.

В целом за январь-декабрь 2021 года цены в секторе выросли на 53,1% относительно аналогичного периода 2020 года, отметили аналитики.

В рейтинге стран по суточной добыче нефти в 2022 году Казахстан занял 18-е место из 127. В среднем Казахстан добывает 1,7 млрд баррелей нефти в сутки. Лидеры рейтинга - США, Саудовская Аравия и Россия.

Среди стран СНГ Казахстан уступил только России. В Азербайджане добывается 843,5 млн баррелей нефти, в Туркменистане - 266,4 млн баррелей, в Узбекистане - 71,5 млн баррелей, в Беларуси - 32,6 млн баррелей, в Кыргызстане - 972 тыс. баррелей, в Таджикистане - 173 тыс. баррелей.