Объём активов БВУ Казахстана за год увеличился на 4,2%

Алматы. 28 января. Kazakhstan Today - Объём активов казахстанских банков второго уровня за год увеличился на 4,2% и достиг 25,2 трлн тенге. Удельный вес банков с иностранным участием составил 4,9 трлн тенге, передает Kazakhstan Today.

По итогам 2018 года активы БВУ достигли 25,2 трлн тенге, годовой рост составил 4,2%. В 2017 году активы сокращались на 5,2%, до 24,2 трлн тенге. При этом стоит заметить, что в 2018 году количество банков уменьшилось на 4, с 32 до 28, 14 из которых - банки с иностранным участием, в том числе 12 дочерних", - сообщает портал Finprom.kz .

По его информации, в 2018 году, сохранив за собой лидерство, Народный банк владеет наибольшей долей активов в банковском секторе - 34,3% или 8,7 трлн тенге, при годовом росте на 72,6%. Второе место по сумме активов занимает Сбербанк: 1,9 трлн тенге (доля - 7,5% от суммы активов), прирост составил 8,3% за год. Замыкает тройку лидеров ForteBank с суммой 1,8 трлн тенге (удельный вес - 7%), на 18,1% больше, чем годом ранее (1,5 трлн тенге). В ТОП-5 банков с наибольшей суммой активов также вошли Цеснабанк и Kaspi Bank: 1,71 трлн и 1,70 трлн тенге соответственно.

В совокупности ТОП-5 банков сконцентрировали 62,4% (15,7 трлн тенге) от суммы активов всех БВУ.

Наименьший объём активов в 2018 году наблюдается у ДБ НБ Пакистана (4,8 млрд тенге), Заман-Банка (17,6 млрд тенге) и Исламского банка Al Hilal (36 млрд тенге), совокупная сумма которых - 58,3 млрд тенге. Активы банков с иностранным участием составляют 4,9 трлн тенге, удельный вес - 19,3%. В банковском секторе РК функционируют два исламских банка - Al Hilal и Заман-Банк, совокупные активы которых составляют 53,6 млрд тенге, доля - 0,2% от суммы активов всех БВУ", - отметили аналитики.

Наибольший рост активов в 2018 году наблюдается у ДБ Банк Китая: 74,3% за год, с 190,1 млрд до 331,5 млрд тенге. На втором месте по росту крупнейший БВУ - Народный банк, рост которого составил 72,6%. Замыкает тройку лидеров Банк "Хоум Кредит", увеличивший свои активы на 65% год к году. В ТОП-5 быстрорастущих банков также вошли First Heartland Bank и ТПБ Китая, с годовым приростом 63% и 54,9% соответственно.

Коэффициент рентабельности активов самого быстрорастущего банка - ДБ Банк Китая - равен 2%, что указывает на эффективное использование активов банка. У Народного банка и Банка "Хоум Кредит" этот показатель равен 3,3% и 6,3%, соответственно. В совокупности по БВУ коэффициент рентабельности активов составил 2,5%.

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