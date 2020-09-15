Объёмы промышленного производства выросли втрое за 10 лет в Карагандинской области

Караганда. 14 сентября. Kazakhstan Today - Ход реализации проектов Карты индустриализации в рамках Государственной программы индустриально-инновационного развития на 2020-2025 годы обсудили на аппаратном совещании акимата Карагандинской области в режиме онлайн, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе акима региона, в ходе реализации двух пятилеток индустриализации в Карагандинской области реализовано 92 новых проекта на общую сумму свыше 353 млрд тенге с созданием более 7400 рабочих мест. Освоен выпуск новой импортозамещающей продукции.

Запущенными проектами с 2010 года произведено промышленной продукции на 1,5 трлн тенге, из них в І полугодии текущего года - более чем на 252 млрд тенге. Реализация проектов позволила увеличить объём производства в 3,1 раза, производительность труда - в 1,5 раза: в 2009 году - $30,8 тыс. на человека, 2019 году - $46,1 тыс. на человека. Инвестиции в основной капитал увеличились в 2,5 раза: в 2009 году - 76,6 млрд тенге, в 2019 году - 188,7 млрд тенге", - доложил заместитель руководителя управления промышленности и индустриально-инновационного развития Кайрат Шорманбаев.

В частности, по его информации, в Карагандинской области налажен выпуск стальных канатов, баритовых концентратов, шаровых кранов, огнеупорных материалов, ферросилиция и других видов продукции. Это всё импортозамещающие производства, прежде аналогичный товар завозили из-за рубежа.

В Карту индустриализации всего вошло 118 проектов на сумму 911 млрд тенге с созданием более 13 тыс. рабочих мест. Три из них включены в республиканскую карту.

В рамках первой пятилетки 2010-2014 годов в регионе было запущено 58 проектов на общую сумму 123 млрд тенге, которые позволили создать 4596 рабочих мест. За время второй пятилетки 2015-2019 годов реализовано 33 проекта на 202,7 млрд тенге с созданием 2828 рабочих мест.

В настоящее время в области реализуются 45 крупных инвестиционных проектов на сумму 2 трлн тенге, из них 20 - с иностранным участием. На 2020 год планировался запуск 12 инвестиционных проектов. Шесть из них уже введены в строй и столько же осталось до конца года.

В частности, ТОО "Qaz Carbon" завершает модернизацию литейного производства со строительством обогатительной фабрики. Крестьянские хозяйства "Жаке" и "Шанс" реализуют проекты в сфере развития мясного и молочного животноводства. ТОО "Polymet Solutions Corporation" откроет новое предприятие по производству резинотехнических изделий.

Самым крупным проектом является завод по производству автобусов Yutong и карьерной и дорожно-строительной техники ТОО "QazTehna". На предприятии ежегодно планируется выпускать 1200 автобусов и 500 единиц спецтехники и спецтранспорта.

В свою очередь, ТОО "YDD Corporation", благодаря запуску третьей печи, увеличит вдвое выпуск продукции. Это позволит Казахстану выйти на пятое место в мире по производству ферросилиция.

Аким Карагандинской области Женис Касымбек отметил необходимость поиска новых инвестиционных проектов. Также глава региона поручил усилить работу по наполнению Карты поддержки предпринимательства.

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