Обменять банкноты 2006 года можно будет бессрочно

Нур-Султан. 15 марта. Kazakhstan Today - Национальный банк Казахстана принял решение сделать бессрочным обмен банкнот образца 2006 года, обращение которых закончилось недавно, передает Kazakhstan Today.

На основании поступающих обращений граждан и запроса депутатов парламента, а также принимая во внимание международный опыт (центральные банки США, Англии, Германии, Дании, Австралии, Швейцарии, Норвегии), Национальным банком принято решение о введении бессрочного периода обмена банкнот, в том числе образца 2006 года. Работы по внедрению подобной практики начались еще в конце прошлого года", - сообщает финрегулятор.

Предлагается также установить период параллельного обращения при выпуске банкнот нового дизайна в течение 12 месяцев (для планомерного изъятия банкнот старого дизайна и настройки кассовой техники для нового дизайна).

После указанного срока установить для банков второго уровня период обмена денежных знаков старого образца на денежные знаки нового образца в течение трех лет, а для филиалов НБ РК – бессрочный период.

Дополнительная информация по бессрочному обмену банкнот будет размещена на официальном сайте Национального банка и в средствах массовой информации после внесения соответствующих изменений в акты Национального банка.

Граждане страны смогут обменять банкноты на действующие денежные знаки национальной валюты в филиалах Национального банка после внесения соответствующих изменений в акты Национального банка. Информация о возобновлении обмена банкнот будет размещена на официальном сайте Нацбанка и в СМИ.

В Национальном банке объяснили, почему принимаются решения об изъятии из обращения тех или иных банкнот.

Одной из основных задач Национального банка является защита денежных знаков национальной валюты от подделок. С ускорением технического прогресса увеличивается вероятность появления подделок денежных знаков, которые трудно различать населению. В связи с этим Национальный банк проводит работу по усилению защитных свойств денежных знаков национальной валюты и выпускает более защищенные от подделок банкноты".

В соответствии с законом РК "О Национальном банке" решение о выпуске в обращение, порядок замены и изъятия из обращения банкнот и монет национальной валюты Республики Казахстан принимаются Национальным банком Казахстана и публикуются в средствах массовой информации.

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