Обращение продукции, не включенной в единый перечень ЕАЭС, будет регулироваться отдельным соглашением

НУР-СУЛТАН. 31 МАРТА - На пленарном мажилиса депутаты одобрили законопроект о ратификации Соглашения о порядке обращения в рамках Евразийского экономического союза продукции, требования к которой не установлены техническими регламентами ЕАЭС, и правилах обеспечения безопасности такой продукции, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Соглашение способствует созданию условий для обеспечения безопасности продукции, не включенной в единый перечень продукции, в отношении которой устанавливаются обязательные требования в рамках союза, или включенной, но в отношении которой не приняты либо не вступили в силу технические требования союза", - разъяснили в мажилисе.

Согласно информации, в рамках данного соглашения государства-члены союза могут устанавливать в своём законодательстве правила выпуска в обращение такой продукции и требования по её безопасности.

Как пояснили разработчики законопроекта, необходимые правила уже разработаны и их пробный запуск запланирован в мае текущего года.

Председатель мажилиса Нурлан Нигматулин отметил, что закон "О техническом регулировании", в который внесены нормы соглашения, требующие имплементации в национальное законодательство, вступает в силу 1 июля 2021 года.

Он также подчеркнул важность своевременного информирования производителей такой продукции об особенностях работы в новых условиях.

Людям необходимо заблаговременно ознакомиться с правилами, необходимо время для того, чтобы подготовиться к работе в новых условиях. Они должны заранее знать, каким национальным стандартом должны руководствоваться, в какие аккредитованные лаборатории необходимо обращаться, если это будут требовать национальные стандарты. Если нет стандартов, тогда как должны оформляться декларации об общей безопасности продукции", - сказал Нигматулин.

Соглашением также предусматривается, что информация о выявленных случаях причинения вреда, связанного с обращением опасной продукции, будет размещаться в общих информационных ресурсах интегрированной информационной системы союза. Небезопасная продукция будет подлежать изъятию и отзыву с реализации.

Кроме того, на пленарном заседании мажилис одобрил во втором чтении законопроект с сопутствующими поправками "О закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора".

В ходе работы над законопроектом депутатами внесены поправки, направленные, в частности, на установление исчерпывающего перечня случаев, при которых нормы законопроекта не будут распространяться; предоставление централизованными службами по контролю за закупками субъектов квазигосударственного сектора мотивированных обоснованных ответов заявителю в конкретные сроки при обжаловании им процессов закупки; определение предельного срока полной оплаты поставщикам по исполненным договорам в 30 рабочих дней в целях защиты интересов поставщиков; исключение возможности ограничивать потенциальных поставщиков от участия в закупках правилами осуществления закупок, предусмотрев все случаи на уровне закона", - разъяснили в палате парламента.





Напомним, страховые союзы стран Евразийского экономического союза готовятся подписать меморандум о намерении создать единый рынок страховых услуг

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства