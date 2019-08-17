Общий электроэнергетический рынок ЕАЭС запустят не позднее 1 января 2025 года

Москва. 16 августа. Kazakhstan Today - Общий электроэнергетический рынок Евразийского экономического союза (ЕАЭС) запустят не позже 1 января 2025 года, передает Kazakhstan Today.

"Создание общего электроэнергетического рынка Евразийского экономического союза - один из важных этапов развития интеграционных процессов на евразийском пространстве. Хочу отметить, что формирование рынка направлено прежде всего на переход к рыночным, в том числе биржевым, механизмам ценообразования, а также обеспечение добросовестной конкуренции", - сообщил член коллегии (министр) по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Эмиль Кайкиев на выездном заседании Консультативного комитета по электроэнергетике ЕЭК в Чолпон-Ате.

По информации пресс-службы ЕЭК, в мае этого года в рамках заседания Высшего евразийского экономического совета главы государств подписали международный договор о формировании общего электроэнергетического рынка ЕАЭС . Документ определил правовые основы его создания, функционирования и развития, органы и организации, которые осуществляют управление и обеспечение функционирования общего электроэнергетического рынка Союза, его участников и инфраструктурные организации, а также способы торговли электроэнергией.

Создание общего рынка электроэнергии позволит предпринимателям свободно выбирать поставщиков энергоресурсов, что положительно скажется на себестоимости производимой продукции. Кроме того, это укрепит энергобезопасность государств ЕАЭС, будет способствовать формированию прозрачных цен на электроэнергию, устойчивому развитию экономик евразийской пятерки.

Вместе с тем предстоит завершить разработку правил функционирования общего электроэнергетического рынка. Это четыре документа, которые будут регулировать торговлю электроэнергией, ее транзит через страны Союза, распределение пропускной способности межгосударственных линий электропередачи и информационный обмен на рынке.

Кроме того, ранее подписанный договор о рынке электроэнергии предусматривает организацию электронной торговли этим энергоресурсом, а значит, следует подготовить регламенты такой торговли.

В этом году комиссия планирует внести на утверждение главами государств ЕАЭС план принятия всех необходимых для работы рынка документов. Его проект согласован на заседании Консультативного комитета. Как считают члены Комитета, не позднее 1 января 2024 года нужно запустить общий электроэнергетический рынок в имитационном режиме, что позволит протестировать правила его функционирования, а также настроить электронную систему торговли электроэнергией, проинформировали в пресс-службе.

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