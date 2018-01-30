Алматы. 30 января. Kazakhstan Today - Общая сумма пенсионных накоплений ЕНПФ по состоянию на 1 января 2018 года составила 7,78 трлн тенге, увеличившись с начала 2017 года на 1,1 трлн, то есть прирост составил 16,4%, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в фонде, количество индивидуальных пенсионных счетов (ИПС) вкладчиков (получателей) по всем видам договоров на 1 января 2018 года составило 10,12 млн единиц, в том числе за счет обязательных пенсионных взносов - 9,64 млн единиц. Количество ИПС вкладчиков (получателей) по учету обязательных профессиональных пенсионных взносов составило 443 тыс. единиц, а по учету добровольных пенсионных взносов - 39 тыс. единиц.

Общая сумма поступлений по пенсионным взносам в 2017 году составила 756,05 млрд тенге. Общее поступление пенсионных взносов увеличилось на 8,3% по сравнению с итогами 2016 года, когда данный показатель составил 698,42 млрд тенге. Средний размер взноса по обязательным пенсионным взносам составил 15 078 тенге.

Сумма чистого инвестиционного дохода, начисленного на ИПС вкладчиков ЕНПФ за 2017 год, составила 550,6 млрд тенге. Доходность пенсионных активов фонда составила 7,92% при уровне инфляции за аналогичный период 7,1%.

Кроме того, сумма пенсионных выплат из ЕНПФ за январь - декабрь 2017 года составила 211,12 млрд тенге, в том числе переводы в страховые организации 26,06 млрд тенге. Для сравнения - за аналогичный период прошлого года из ЕНПФ было выплачено 169,69 млрд тенге, из них в страховые организации 22,69 млрд тенге. В среднем на 1 человека выплаты в 2017 году составили около 576,5 тыс. тенге.

Как напомнили в фонде, информацию о состоянии пенсионных накоплений (в том числе о начисленном инвестиционном доходе) на своем ИПС вкладчик (получатель) может получить в отделении ЕНПФ, посредством почтовой связи, по электронной почте, на сайте фонда или через мобильное приложение.

ЕНПФ создан 22 августа 2013 года на базе АО "НПФ "ГНПФ". Учредителем и акционером ЕНПФ является правительство Республики Казахстан в лице ГУ "Комитет государственного имущества и приватизации" Министерства финансов Республики Казахстан. Доверительное управление пенсионными активами ЕНПФ осуществляет Национальный банк Республики Казахстан. С 1 января 2016 года функции по выработке предложений по повышению эффективности управления пенсионными активами переданы Совету по управлению Национальным фондом, который возглавляет президент Республики Казахстан.

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