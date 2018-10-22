Астана. 22 октября. Kazakhstan Today - Объекты Министерства обороны газифицируют в Казахстане. Проект плана газификации теплоисточников (котельных) объектов военного ведомства природным газом обсудили на рабочем совещании с участием министра обороны Нурлана Ермекбаева, передает Kazakhstan Today.

Проект разработан в рамках реализации пяти социальных инициатив главы государства, одной из которых является дальнейшая газификация страны.

Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны, к настоящему времени на природный газ уже переведены 14% котельных, обеспечивающих теплом военные городки. В основном работа по газификации завершена в западных и южных регионах страны: в городах Актау, Актобе, Алматы, Атырау, Жамбыле и Шымкенте, где имеются природные месторождения и магистральный газопровод.

Между тем, в соответствии с разработанным планом планируется перевести на отопление природным газом 51% котельных, работающих на военные городки.

В пресс-службе также проинформировали, что проекты по газификации Астаны позволили в марте 2018 года перевести на сжиженный природный газ котельную на территории Национального университета обороны имени Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы, которая питается от централизованного комплекса регазификации "Туран". Военные уже зафиксировали экономический эффект: экономия с марта по октябрь 2018 года составила более 10 млн тенге.

Как ожидают в Минобороны, при переходе на газификацию теплоисточников (котельных) объектов всего военного ведомства окупаемость проекта в среднем составит 1,5 - 2 года.

"Голубое топливо имеет ряд преимуществ перед другими видами топлива. При решении ряда юридических вопросов перевод дизельных, мазутных и угольных котельных на природный газ позволит увеличить КПД котельных от 25% до 40%, что сэкономит бюджетные денежные средства, а также сократит уровень выбросов газооборазных вредных веществ в атмосферу в среднем в 2,5-4 раза", - подчеркнули в пресс-службе.

В Минобороны рассчитыают, что в целом реализация плана позволит улучшить экологическую обстановку в местах дислокации воинских подразделений, создать надежную энергетическую базу снабжения топливом, и при этом будут уменьшены материальные затраты на приобретение, хранение и транспортировку топлива. Также газификация объектов исключает конкурсные процедуры на закуп топлива.

По итогам совещания выработаны предложения по дальнейшей газификации теплоисточников (котельных) природным газом, установленных на объектах Министерства обороны, заключили в пресс-службе.

Напомним: в марте текущего года глава государства Нурсултан Назарбаев выступил с "Пятью социальными инициативами", одна из которых касалась дальнейшей газификации страны. Было отмечено, что добыча газа в РК за годы независимости увеличилась с 8 до 52 млрд кубометров, а уровень газификации населения в стране составляет около 50%. При этом центральные и северные регионы страны всё ещё остаются без газа. В этой связи президент Казахстана поручил реализовать проект по строительству магистрального газопровода по маршруту Караозек (Кызылординская область) - Жезказган - Караганда - Темиртау - Астана. Это позволит обеспечить газом 2,7 млн человек, создать новые производства малого и среднего бизнеса, а также в результате реализации улучшится экология.

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