Астана. 15 января. Kazakhstan Today - Объем экспорта казахстанского газа в Китай будет увеличен до 10 млрд кубических метров в год, передает Kazakhstan Today.

АО НК "КазМунайГаз" и Китайская национальная нефтегазовая корпорация провели двусторонние переговоры в рамках исполнения соглашения, подписанного ранее главами двух государств. По итогам встречи достигнута договоренность о перспективном увеличении экспорта казахстанского газа в Китай до 10 млрд кубических метров в год, сообщили в пресс-службе АО "КазТрансГаз".

По данным компании, стороны констатировали необходимость дальнейшего развития газотранспортной инфраструктуры, модернизации и расширения пропускной способности действующих газопроводов. Принято также решение поэтапно увеличивать мощность двух ниток - А и В магистрального газопровода (МГ) Казахстан - Китай к концу 2019 года.

В пресс-службе добавили, что для расширения транспортировки по казахстанской территории намечены планы по увеличению мощности МГ Бейнеу - Бозой - Шымкент за счет строительства новых компрессорных станций и модернизации действующих.

Вице-президент "КазМунайГаза" Кайрат Шарипбаев отметил стратегическую значимость поставок казахстанского газа в Китайскую Народную Республику и заверил в готовности газотранспортной системы Казахстана расширить транспортировку и экспорт газа.

"Экспорт казахстанского газа в Китай стал возможен благодаря договоренностям глав наших государств и реализации двух схожих государственных программ Казахстана и Китая - "Нурлы жол" и "Один пояс - один путь", которые способствуют развитию и реализации совместных проектов", - пояснил он.

Китайская сторона высоко оценила организацию поставок казахстанского газа в Китай и уровень партнерства с тех пор, как отечественный газ Казахстана начал поступать в Поднебесную. Это долгожданное событие произошло 15 октября 2017 года.

Поставки природного газа из центральноазиатских государств в КНР через газопровод "Центральная Азия - Китай" увеличились по итогам 2017 года на 13,4% и составили 38,7 млрд кубометров. С начала введения в строй транснационального газопровода в конце 2009 года в Китай было транспортировано в общей сложности 203,2 млрд кубометров газа.

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