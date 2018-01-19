Объем государственной поддержки банков составил 650 млрд тенге

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Объем государственной поддержки банков составил 650 млрд тенге19.01.2018
Экономика  15:41

Москва. 19 января. Kazakhstan Today - В рамках программы повышения финансовой устойчивости банковского сектора объем государственной помощи банкам составил 650 млрд тенге, передает Kazakhstan Today.

Как сообщил в интервью ТАСС глава Национального банка РК Данияр Акишев, благодаря поддержке главы государства была реализована схема оздоровления Казкоммерцбанка, который испытывал значительные проблемы после объединения с БТА-Банком. В результате оздоровления кредит на БТА-Банк был выкуплен Фондом проблемных кредитов, а сам Казкоммерцбанк продан стратегическому инвестору в обмен на обязательства по докапитализации. Благодаря государственной поддержке были сохранены депозиты населения, средства государственных и частных компаний на сумму 4,5 трлн тенге ($13,8 млрд).

Второе направление, по словам главы Нацбанка РК, это поддержка социально значимых и крупных банков, которые имеют значительную долю рынка. В совокупных активах системы - это 28%, на рынке депозитов физлиц - 26%, в обязательствах перед квазигосударственным сектором - 30%. В рамках программы была реализована схема солидарного участия государства и акционеров в докапитализации банков.

"Государственная поддержка составила 650 млрд тенге (около $2 млрд). Мы ожидаем, что в среднесрочной перспективе программа даст значительный эффект, поскольку поможет списать плохие кредиты банков на сумму 1 трлн тенге (около $3,1 млрд), и создаст устойчивую платформу для расширения кредитования экономики", - сказал он.
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