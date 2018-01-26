Алматы. 25 января. Kazakhstan Today - Объем кредитов в национальной валюте увеличился за год на 9,2%, до 9366,8 млрд тенге, передает Kazakhstan Today.

В их структуре кредиты юридическим лицам увеличились на 2,4%, а физическим лицам на 18,6%. Объем кредитов в иностранной валюте уменьшился на 19,2% до 3 338,6 млрд тенге, в том числе кредиты юридическим лицам уменьшились на 17%, физическим лицам - на 36,5%. Удельный вес кредитов в тенге увеличился за год с 67,5% до 73,7%.

Как сообщил председатель Национального банка Республики Казахстан, выступая на пресс-конференции в Алматы, объем кредитов банков экономике за год составил 12,7 трлн тенге.

При этом он отметил, что в 2017 году происходили значительные изменения на банковском рынке. Была проведена сделка по оздоровлению Казкоммерцбанка, в результате которой 2,4 трлн тенге были списаны с баланса и переданы в Фонд проблемных кредитов. Была проведена реструктуризация РБК Банка, предусматривающая списание кредитного портфеля на 600 млрд тенге. Была отозвана лицензия у Дельта Банка, и его кредитный портфель в размере около 271 млрд тенге перестал учитываться в показателях банковской системы.

"Если исключить влияние этих событий, то рост кредитов в других банках составил 10,8%", - сказал Д. Акишев

Он отметил, что в структуре кредитного портфеля банков произошел рост кредитования в тенге на 9,2%, до 9,4 трлн тенге, на фоне существенного сокращения кредитов в иностранной валюте на 19,2% до 3,3 трлн тенге.

По информации Нацбанка, объем кредитов юридическим лицам за 2017 год снизился на 5,8%, до 8 164,4 млрд тенге, физическим лицам увеличился на 12,4%, до 4 541 млрд тенге.

В отраслевой разбивке наиболее значительная сумма кредитов банков экономике приходится на такие отрасли, как торговля (доля в общем объеме - 15,9%), промышленность (15,6%), строительство (7,2%), сельское хозяйство (5,5%) и транспорт (4,5%).

В декабре 2017 года средневзвешенная ставка вознаграждения по кредитам, выданным в национальной валюте небанковским юридическим лицам, составила 13,2% (в декабре 2016 года - 14,5%), физическим лицам - 19,2% (18,4%).

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