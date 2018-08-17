Объем промышленного производства в РК за 7 месяцев вырос на 5,1%

Астана. 17 августа. Kazakhstan Today - За 7 месяцев 2018 года объем промышленного производства в Казахстане вырос на 5,1%, передает Kazakhstan Today.

Накануне в медиа-центре Министерства по инвестициям и развитию РК состоялся брифинг, посвященный итогам деятельности Комитета индустриального развития и промышленной безопасности по итогам 7 месяцев текущего года.

Как сообщил председатель комитета Алмас Батанов, с начала года курируемые отрасли показали положительную динамику роста промышленного производства. Так, по итогам семи месяцев 2018 года объем промышленного производства вырос на 5,1%, в том числе в горнодобывающей промышленности на 5,4%, в обрабатывающей промышленности на 4,9%.

В горнодобывающем секторе наблюдается увеличение объемов добычи железной руды на 7,4%. Это связано с тем, что АО "ССГПО" увеличил свои объемы почти до 10%, в связи с экспортом поставок железной руды в КНР.

Объем добычи руд цветных металлов вырос на 3,1%. Рост связан с дополнительным ростом объемов добычи, а также с запуском 26 июня текущего года месторождения Бакырчикское, которое не разрабатывалось в течение 70 лет ввиду отсутствия соответствующих технологий. На сегодняшний день это одно из самых крупных месторождений по запасам золота в Казахстане. Проектом предусматривается производство 10 тонн золота, доля которой в общем объеме производства по стране составит 14%.

В металлургии объем производства вырос на 3,6%.

В черной металлургии рост составил 4,8%, за счет увеличения объемов производства ферросплавов, проката горячекатанного, шаров катанных стальных, стали.

Рост производства в цветной металлургии составил 2,6%, за счет увеличения производства цинка необработанного, меди, золота, глинозема, бронзы и другого.

"К примеру, ТОО "Корпорация Казахмыс" увеличило добычу золота на 31%. 30 июня ТОО "Sary-Arka Copper Proсessing" запущен завод по производству катодной меди. До конца года планируется ввод золотоизвлекательной фабрики "Пустынное", объем инвестиций 12,1 млрд тенге, (будет создано 40 постоянных рабочих мест). Производственная мощность фабрики - 2,9 тонн в виде сплава Доре. Также в конце года планируется запуск второй печи на Жезказганском медеплавильном заводе, который позволит увеличить производство меди в два раза в следующем году", - сказал глава комитета.

Объем производства продукции химической промышленности увеличился на 11%. В машиностроении рост составил 16%.

"Причиной резкого роста производства являются восстановление спроса на рынке, открытие экспортных рынков, а также программа льготного автокредитования со стороны государства, которые вкупе позитивно отразились на развитии сектора автомобилестроения. Здесь следует отметить, что каждый второй проданный автомобиль в стране - Казахстанского производства, хотя в прошлом году был каждый третий", - сказал Батанов.

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