Объем взаимной торговли Кызылординской области со странами ЕАЭС в январе - феврале вырос на 17%

Кызылорда. 21 апреля. Kazakhstan Today - По предварительным данным, в январе - феврале 2017 года взаимная торговля Кызылординской области со странами ЕАЭС составила $7940 тыс., или на 17% больше, чем в январе - феврале 2016 года, сообщает департамент статистики Кызылординской области.
По данным статдепартамента, экспорт составил $3799,6 тыс. (в 1,6 раз больше), импорт - $4140,4 тыс. (на 5,5% меньше), передает Kazakhstan Today.
В структуре экспорта Кызылординской области преобладают минеральные продукты - 61,9% (соль - 55,5% к общему объёму экспорта в страны ЕАЭС, пески природные - 6,4%), продукты животного и растительного происхождения, готовые продовольственные товары - 38,1% (рис - 37%, рыба свежая, мороженая - 1%).
"Из стран ЕАЭС в большей степени завозятся машины, оборудование, транспортные средства, приборы и аппараты (47,2% к общему объёму импорта из стран ЕАЭС), изделия из камня, гипса, цемента, стекло и изделия из него (13,8%), продукция химической промышленности (13,2%), продукты животного и растительного происхождения, готовые продовольственные товары (12,7%), недрагоценные металлы и изделия из них (5,1%), древесина, лесоматериалы и целлюлозно-бумажные изделия (5,3%), минеральные продукты (2,3%)", - сообщили в статведомстве.
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