Астана. 16 августа. Kazakhstan Today - Объём золота в структуре золотовалютных резервов Национального банка достиг 42,3%, передаёт Kazakhstan Today.

"В настоящее время объём золота в структуре золотовалютных резервов Национального банка достиг 42,3%, что является исторически максимальной величиной (минимальная доля золота наблюдалась в 2006 году - 7,2%). В стоимостном выражении данный объём составляет 12,9 млрд долларов США, а в физическом - 323 тонны", - говорится в ответе Нацбанка на запрос депутатов.

По данным Всемирного совета по золоту, Казахстан находится на 16-м месте в мире по резервам золота. Существенно объём золота вырос с 2011 года, когда Национальному банку на законодательном уровне было предоставлено право преимущественной покупки аффинированного золота у отечественных производителей. Соответственно, существенный объём физического золота Национального банка хранится на территории Казахстана, защищая его от геополитических рисков.

В ответе отмечается, что физическое золото не приносит дохода в отличие от неаллокированного, которое можно разместить на депозит.

Активы, размещённые в иностранную валюту, инвестированы в государственные ценные бумаги, другие финансовые инструменты развитых и развивающихся стран, инвестиционная привлекательность которых подтверждается высоким кредитным рейтингом. Такая практика обеспечивает сохранность активов.

Структура активов, размещаемых в разные виды валют, постоянно меняется, отражая степень ликвидности, уровень доходности, а также ограничение роста концентрации на отдельных валютах.

"С целью диверсификации Национальный банк постепенно снижал долю доллара США в составе золотовалютных резервов. Если в 2006 году она составляла 67%, то на конец июня 2018 года - 46%", - сообщает Нацбанк.

Ценные бумаги Китая представлены в структуре золотовалютных активов с 2013 года. В настоящее время объём инвестиций в ценные бумаги КНР составил 1366 млн юаней (порядка $206 млн). При этом существует ряд факторов, препятствующих более активному инвестированию в китайские бумаги. Во-первых, рынок государственных ценных бумаг Китая недостаточно либерализован, сохраняются ограничения по вхождению на него иностранных инвесторов. Во-вторых, юань не относится к резервным валютам "первого эшелона" (доллар США, евро, фунт стерлингов, японская иена). В-третьих, юань не относится к наиболее используемым в международных расчетах валютам, его доля составляет 1,9% по сравнению с 39,4% в долларах США, 34,2% в евро, 7,5% в фунтах стерлингов и 3,5% в японской иене. Использование юаня ограничивается только юго-восточным регионом Азии.

В рамках реализации стабилизационной функции Национального фонда предполагается обеспечение ежегодного гарантированного трансферта в республиканский бюджет. Соответственно, часть активов фонда инвестируется в наиболее ликвидные финансовые инструменты, которые, как правило, номинированы в долларах США. Поэтому доля доллара США в инвестициях Национального фонда выше, чем в золотовалютных резервах Национального банка. На настоящий момент она составляет 63%.

"На текущий момент структура международных резервов Республики Казахстан позволяет обеспечивать достижение поставленных целей управления золотовалютными резервами Национального банка и активами Национального фонда, а поставленные процессы соответствуют лучшему мировому опыту. Национальный банк на постоянной основе отслеживает ситуацию на мировых финансовых рынках, в глобальной макроэкономике и геополитике и незамедлительно реагирует на современные вызовы в сфере управления международными резервами", - говорится в ответе финрегулятора.

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