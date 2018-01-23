Астана. 22 января. Kazakhstan Today - Очередной раунд переговоров по Карачаганакскому спору стартует на этой неделе. Об этом сегодня на брифинге сообщил министр энергетики РК Канат Бозумбаев, предает корреспондент агентства.

"Раскрыть до конца детали (достигнутых договоренностей по спору. - Прим. агентства) не смогу, потому что мы находимся в активной переговорной фазе. Мы продлеваем действие меморандума, который был заключен до конца 2017 года. продлеваем его до конца первого квартала 2018 года", - сказал министр.

Он также сообщил, что параллельно уже на этой неделе стартует очередной раунд переговоров на уровне заместителя министра энергетики с акционерами Карачаганака.

"В целом, общие подходы у нас выработаны. Мы должны только проработать механизмы, каким образом мы меж собой этот спор урегулируем. Но обе стороны демонстрируют явное желание договориться. Где-то мы уже друг другу навстречу идем", - заключил Бозумбаев.

Напомним, еще в конце 2016 года Бозумбаев, комментируя спор по Карачаганаку, сообщил, что в рамках переговоров иностранные инвесторы сделали новое предложение. Методологию, по которой инвесторы считали долю получения дохода, глава Минэнерго назвал несправедливой и не соответствующей соглашению о разделе продукции. При этом министр заявил, что речь идет "о миллиардах долларов", но, не уточнил точную сумму, сообщал телеканал "Астана".

Ранее один из акционеров - российский "Лукойл" - сообщал, что Казахстан якобы требует более $1,5 млрд от консорциума.

"Задача инвесторов пытаться искать компромисс. Задача государства, чтобы инвесторы четко выполняли возложенные на них соглашения, свои обязательства. Мы же не пытаемся изменить соглашение о разделе продукции. Они буквально вчера сделали нам определенное предложение, которое мы сейчас обсуждаем. На каком-то этапе мы можем прервать арбитраж, если их предложение удовлетворит республику. Нам бояться нечего. Мы заинтересованы в том, чтобы, в конце концов, на этом месторождении появилось больше переработки нашей продукции. Понятно, что мы партнеры и с Россией (отношения) мы поддерживаем, но надо и внутри страны заниматься собственным производством тоже", - подчеркнул Бозумбаев.

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