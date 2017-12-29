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Около 20 объектов МСБ открыто в Есильском районе Акмолинской области по госпрограмме28.12.2017
Экономика  18:58

Кокшетау. 28 декабря. Kazakhstan Today - Около 20 объектов МСБ открыто в Есильском районе Акмолинской области по госпрограмме Продуктивной занятости и развития массового предпринимательства в 2017 году, передает Kazakhstan Today.

"Владелица ресто-бара "Ковчег" Анна Есимшарипова с 2000 года является индивидуальным предпринимателем и содержит два продуктовых магазина. На исполнение своей давней мечты - открытие заведения общественного питания - ее подвигла дочь Валерия, которая, работая юристом в Есильском районном филиале Палаты предпринимателей, не понаслышке знает о возможностях, предоставляемых государством для развития бизнес-среды", - рассказали в управлении внутренней политики Акмолинской области.

По информации УВП, Анна Есимшарипова подготовила необходимые документы и бизнес-проект будущего ресторана. С июля, получив кредит в размере 8 млн тенге, предприниматель начала капитальный ремонт имеющегося здания, приобретение оборудования и мебели. В преддверии Нового года уютное заведение на 50 посадочных мест и вкусной кухней распахнуло двери посетителям.

"Я ни минуты не сожалела, что начала двигаться по этому пути, благодарна своим родным за поддержку и помощь. Сейчас нам предстоит самая важная задача - держать заданный ритм, не подводить своих клиентов, а в наступающем году планируем приобрести караоке и благоустроить территорию", - поделилась планами бизнесвумен.

По информации УВП, в Есильском районе по этому же направлению Программы реализовано еще 18 проектов, в том числе один стартап-проект "Открытие аптеки "Лотос", 11 проектов в сфере животноводства, 6 - растениеводства. Благодаря реализации данных проектов создано 28 постоянных рабочих мест.

Кроме того, по первому направлению Программы 53 человека из числа молодежи, не получившей профильное образование после школы, на бесплатной основе поступили в средне-специальные учебные заведения Акмолинской области. Еще 281 человек прошел краткосрочные курсы дуального обучения на базе Агротехнического колледжа №7 города Есиль и в образованных учебных центрах в отдаленных населенных пунктах по специальностям бухгалтер, оператор котельных установок, механизатор, организация общественного питания.

Как отметили в УВП, 120 участников программы уже трудоустроено.

На социальные рабочие места направлено 18 человек и 30 на молодежную практику. В дальнейшем все обеспечены постоянным рабочим местом.

Государственная поддержка важна для всех категорий населения, и есильцы ценят эту заботу. Ставя перед собой высокие цели - стремятся достичь результатов, на следующий год планируется реализация более 10 проектов по Программе "Продуктивной занятости и массовой предпринимательства".
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