Около трёх тысяч семей обеспечат жильём в Карагандинской области

КАРАГАНДА. 21 МАЯ - В Карагандинской области объемы строительства жилья в текущем году планируется увеличить на четверть, до 700 тыс. квадратных метров, передает KAZAKHSTAN TODAY.

К декабрю планируем ввести около 700 тыс. квадратных метров жилья. Это на четверть больше, чем в прошлом году. А на ближайшую трёхлетку поставили задачу выйти на показатель в один миллион квадратных метров в год. До конца этого года бюджетным жильём планируем обеспечить 2 866 семей из числа очередников. Из них 600 - многодетные семьи", - сообщил аким области Женис Касымбек сегодня на брифинге на площадке Службы центральных коммуникаций.

За четыре месяца в области введено больше 160 тыс. квадратных метров жилья - с ростом на 12% к аналогичному периоду прошлого года.

В регионе также введены новые промышленные объекты. В целом объёмы строительства увеличились на 2,8%.

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