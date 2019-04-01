Оренбургская область России планирует сотрудничать с Казахстаном при обустройстве новой автотрассы из Европы в Китай

Оренбург. 6 декабря. Kazakhstan Today - Оренбургская область России планирует сотрудничать с Казахстаном при обустройстве новой автотрассы, которая соединит Европу и Китай, передает Kazakhstan Today.





Мы готовы объединить усилия в работе по развитию транспортно-логистической инфраструктуры наших регионов, включая обустройство трасс международного транспортного коридора "Западная Европа - Западный Китай", проекта "Меридиан", - заявил первый вице-губернатор Оренбургской области Сергей Балыкин.





По его словам, в рамках этой работы, в частности, предстоит реконструкция автомобильных пунктов пропуска "Сагарчин" и "Маштаково".





Трасса "Западная Европа - Западный Китай" - автомагистраль от Северной Европы до Западного Китая, проходит по территории России, Казахстана и КНР. Ее часть - трасса "Меридиан" - свяжет Оренбургскую область и западную границу страны. "Меридиан" - первая частная автомобильная трасса в России, проезд по ней будет платным, сообщается на сайте посольства Казахстана в Российской федерации.





По данным Росавтодора, длина российского отрезка автомагистрали превысит 2 тыс. километров.





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