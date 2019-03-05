Основой при формировании тарифов должны быть итоги публичных слушаний - Нигматулин

Астана. 28 ноября. Kazakhstan Today - Проекта закона "О естественных монополиях" обсудили сегодня на пленарном заседании в мажилисе парламента Казахстана, передает Kazakhstan Today.





Мажилисмены подняли вопрос о нормах, касающихся представления монополистами в госорганы ежегодных отчетов о фактически достигнутых доходах и расходах, а также проведении публичных слушаний по формированию тарифов.





По словам спикера палаты Нурлана Нигматулина, недавняя критика главы государства в адрес отечественных энергетических компаний показала, что отечественные естественные монополисты пока не готовы работать так, чтобы направлять прибыль на модернизацию основных активов. В этой связи председатель мажилиса предложил поддержать Министерство национальной экономики в том, чтобы субъекты естественных монополий отчитывались о своих доходах и расходах, а уполномоченный орган имел право ограничивать виды и размеры их затрат, сообщает пресс-служба палаты.





Также, по словам Нигматулина, вопрос публичных обсуждений планируемых изменений тарифов в представленном законопроекте урегулирован недостаточно: понятие "публичные слушания" используется в основном в контексте регламентации сроков размещения объявлений об их проведении или информации об уже проведённых слушаниях, тогда как о правовых последствиях результатов слушаний и роли общественных слушаний не говорится.

"Тимур Муратович (Сулейменов - министр национальной экономики. - Прим. агентства), наверное, необходимо на уровне утверждаемых вами подзаконных актов детально урегулировать процедуру и регламент проведения этих слушаний, главной целью которых должно стать обеспечение состязательности альтернативных мнений: с одной стороны, субъекта естественной монополии, с другой - потребителей услуг, то есть представителей общественности и бизнеса. И самое главное - утверждение тарифа должно основываться на решении этих слушаний, где арбитром должен быть уполномоченный орган", - сказал Нурлан Нигматулин.





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