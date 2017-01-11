От жителей Алматы в бюджет поступило 6,5 млрд тенге сборов за легализацию имущества

Алматы. 10 января. Kazakhstan Today - Общая сумма сбора за легализацию имущества, поступившая от жителей города Алматы в бюджет страны, составила 6,5 млрд тенге, сообщает департамент государственных доходов по Алматы Комитета государственных доходов МФ РК.

По результатам проведенной акции, органами государственных доходов города Алматы легализовано имущество 8156 граждан на общую сумму 2,8 трлн тенге, из них 7123 гражданина легализовало деньги на общую сумму 2,5 трлн тенге, передает Kazakhstan Today.

Легализации, также подлежало движимое и недвижимое имущество, ценные бумаги и доли участия в уставном капитале юридических лиц находящиеся как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами.

Специальные декларации для легализации имущества (кроме денег) были представлены по 1139 объектам на сумму 293,4 млрд тенге, из них 926 объектов на сумму 228,3 млрд тенге находятся на территории Казахстана и 213 объектов на сумму 65,1 млрд тенге за пределами Республики Казахстан.

Напомним, 31 декабря 2016 года завершилась акция по легализации имущества, стартовавшая в Республике Казахстан 1 сентября 2014 года. В Казахстане за период акции легализовано 5,7 трлн тенге.

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