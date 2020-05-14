Талдыкорган. 13 мая. Kazakhstan Today - Открыто авиасообщение между Талдыкорганом и Ушаралом, передает Kazakhstan Today.

В соответствии с графиком авиакомпании "Жетісу", в Алматинской области стартовал сезон авиасообщения по маршруту Талдыкорган - Ушарал - Талдыкорган. Первый в этом сезоне пассажирский самолет модели Л-410 УВП-Е20 приземлился сегодня в аэропорту Ушарал Алакольского района, сообщили в пресс-службе акима Алматинской области.

По информации акимата, в связи с нынешним карантинным режимом в аэропорту строго соблюдаются все санитарно-эпидемиологические требования. Сотрудники управления по контролю за качеством и безопасностью товаров и услуг Алакольского района строго соблюдают все меры безопасности, включая масочный режим. У всех прибывающих пассажиров тепловизором измеряется температура тела, заполняются соответствующие анкеты.

По информации пресс-службы, с сегодняшнего дня самолеты по маршруту Талдыкорган - Ушарал - Талдыкорган будут курсировать ежедневно с 10.00 до 11.00 и с 10.30 до 11.30. Стоимость билета составляет 8000 тенге. При этом авиарейсы по направлениям Нур-Султан - Ушарал - Нур-Султан и Алматы - Ушарал - Алматы будут запущены с 20 мая текущего года.

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