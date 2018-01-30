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ОТЛК в марте будет реорганизована в "ОТЛК Евразийский железнодорожный альянс"30.01.2018
Экономика  14:43

Москва. 30 января. Kazakhstan Today - АО "Объединенная транспортно-логистическая компания", осуществляющая перевозки грузов между Европой и Азией по территории Казахстана, России и Беларуси, в марте 2018 года будет реорганизована, передает Kazakhstan Today.

"В результате создается АО "ОТЛК Евразийский железнодорожный альянс" (АО "ОТЛК ЕРА") по модели "без активов" с паритетным участием упомянутых трех стран (по 33,33% акций)", - сообщается на сайте посольства Казахстана в России.

По информации пресс-службы АО "ОТЛК", в первую очередь реорганизация позволит повысить вовлеченность акционеров в развитие проекта и создаст одинаково комфортные финансовые условия для участников.

Также в компании сообщили, что за 2017 год объем транзитных перевозок, выполненных АО "ОТЛК", превысил 175 тыс. TEU (около 6,5 млн кубометров), что на 75% больше, чем в предыдущем году. Компанией запланирован поступательный рост перевозок в среднесрочной перспективе до 1 млн TEU (около 38 млн кубометров) в год, вследствие чего ожидается увеличение поступающих платежей.

"Казахстан является основным коридором транзита ОТЛК, на который приходится порядка 60% себестоимости перевозок (инфраструктурные и сопутствующие платежи). В связи с этим, реорганизация АО "ОТЛК" обеспечивает нашей стране более выгодные финансовые условия", - говорится в сообщении посольства.
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ОТЛК в марте будет реорганизована в "ОТЛК Евразийский железнодорожный альянс"
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