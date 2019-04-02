Озеро Балхаш привлекает российских туристов

Караганда. 1 апреля. Kazakhstan Today - С этого года туристы из Тюмени смогут организованно отдыхать в Боровом и на озере Балхаш, передает Kazakhstan Today.

Договор о сотрудничестве между карагандинским и российским туроператорами был заключён в рамках XV Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России. Форум был посвящён обсуждению новых подходов и тенденций в развитии туризма. Программа тура, который разработан для жителей Тюмени, включает обзорную экскурсию по достопримечательностям столицы РК - города Нур-Султана и трансфер на озеро Балхаш. Предполагается, что тюменцев в новом туристическом маршруте заинтересуют не только солнце и пляжный отдых, но и привлекательные цены.

Курортная зона Балхаша - одна из основных точек роста регионального развития туризма. Она включена в ТОП-10 объектов республиканской Карты туристификации. Государственная программа развития внутреннего и въездного туризма предполагает строительство новых объектов, благоустройство пляжей, подведение коммуникаций. В качестве ключевых объектов определены две зоны отдыха - Шубар-Тобек и Торынгалык.

В этом году планируется начать строительство четырёхполосного автобана Караганда - Балхаш протяжённостью 360 километров, а также капитальный ремонт взлётно-посадочной полосы аэропорта города Балхаша.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства