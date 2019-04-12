Парламент Казахстана ратифицировал соглашение с КНР о предоставлении кредита в 2 млрд юаней

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Нур-Султан. 11 апреля. Kazakhstan Today - Депутаты сената парламента РК сегодня на пленарном заседании приняли закон "О ратификации Рамочного соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Китайской Народной Республики о предоставлении Китайской Народной Республикой льготного кредита", передает Kazakhstan Today.

Соглашение предусматривает, что Экспортно-импортный банк Китая предоставит правительству Казахстана в лице Министерства финансов льготный кредит на общую сумму не более 2,062 млрд китайских юаней с процентной ставкой 2% годовых сроком на 20 лет, включая пятилетний льготный срок. Кредит предназначен для реализации проекта "Модернизация и техническое дооснащение пунктов пропуска, расположенных на казахстанском участке таможенной границы Евразийского экономического союза", сообщили в пресс-службе сената.

Кроме того, рамочным соглашением предусмотрено положение о расходах на субсидирование процентов по кредиту, выплачиваемых правительством КНР непосредственно кредитору. Данное положение обосновывается тем, что предоставляемая процентная ставка 2% годовых по кредиту не покрывает затрат банка.

В сенате уточнили, что все условия и ставки субсидирования будут рассматриваться правительством КНР и Экспортно-импортным Банком между собой, не затрагивая условий Рамочного соглашения между кредитором и заемщиком.

В целом льготный кредит будет направлен на разработку проектно-сметной документации, поставку соответствующего оборудования, проведение строительно-монтажных работ, а также работ по подведению инженерных сетей в части модернизации девяти автомобильных и одного железнодорожного пунктов пропуска. В результате будет достигнуто информационное обеспечение таможенного контроля на таможенной границе, проинформировали в пресс-службе.

Рамочное соглашение было совершено в Пекине 7 июня 2018 года.

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