Парламент принял поправки в закон о республиканском бюджете на 2017-2019 годы

Астана. 16 февраля. Kazakhstan Today - Депутаты сената парламента РК сегодня на пленарном заседании приняли поправки в закон "О республиканском бюджете на 2017-2019 годы", сообщила пресс-служба сената.

Как отметили в пресс-службе, изменения и дополнения в закон вносятся в связи с корректировкой прогноза социально-экономического развития Казахстана и в целях реализации Послания главы государства "Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность". Уточненный прогноз доходов республиканского бюджета (без поступления трансфертов) на 2017 год определен в сумме 4 891,9 млрд тенге с общим увеличением на 553,7 млрд тенге, передает Kazakhstan Today.

По информации сената, расходы республиканского бюджета на 2017 год уточнены в сумме 11 176,4 млрд тенге, с ростом по сравнению с утвержденным планом на 2 615,1 млрд тенге.

На реализацию послания главы государства предусмотрено в общем 2435 млрд тенге. В частности, по направлению "Ускоренная технологическая модернизация экономики" запланированы мероприятия на: развитие дорог республиканского и местного значения - 72,2 млрд тенге; развитие агропромышленного комплекса - 60,1 млрд тенге; реализацию Программы жилищного строительства "Нурлы жер" -8,0 млрд тенге. На кардинальное улучшение и расширение бизнес-среды предусмотрено 0,7 млрд тенге на автоматизацию государственных услуг и совершенствование нормативно-технических документов. На оздоровление банковского сектора предусмотрено 2 093,1 млрд тенге. На улучшение качества человеческого капитала запланировано 86,2 млрд тенге, из них: на поэтапный переход на трехъязычное образование - 3,5 млрд тенге; на повышение размеров базовых пенсионных выплат и единовременного пособия по рождению ребенка на 20% с 1 июля текущего года - 81,6 млрд тенге. На институциональные преобразования, безопасность и борьбу с коррупцией - 23,9 млрд тенге.

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