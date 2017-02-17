Парламент принял поправки в законодательство по вопросам банковского сектора

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Парламент принял поправки в законодательство по вопросам банковского сектора16.02.2017
Экономика  22:29

Астана. 16 февраля. Kazakhstan Today - Депутаты сената парламента РК сегодня на пленарном заседании, рассмотрев в двух чтениях, приняли поправки в законодательство по вопросам совершенствования гражданского, банковского законодательства и улучшения условий для предпринимательской деятельности, сообщила пресс-служба сената.

По информации пресс-службы, содержание документа включает изменения и дополнения по трем направлениям, передает Kazakhstan Today.

В рамках первого направления - совершенствование норм гражданского законодательства - введена законодательная регламентация деления недействительных сделок на ничтожные и оспоримые. Исключены противоречия по вопросам учредительных документов юридического лица. За судом закрепляется принятие решения о принудительной продаже спорного имущества, являющего общей долевой собственностью, только по требованию одного или нескольких участников данной собственности. В Налоговый кодекс внесены поправки по вопросам обязательной и добровольной постановки на регистрационный учет по НДС. Внесены поправки в закон "О государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств", где уточнен порядок государственной регистрации юридических лиц, относящихся к субъектам малого и среднего предпринимательства, уточнили в пресс-службе.

Второе направление - улучшение позиции Казахстана в рейтинге "Doing Business" Всемирного банка. Согласно отчету Всемирного банка "Doing Business-2017", Казахстан занял общее 35 место, улучшив показатели на 16 позиций. Законом в данном направлении предусмотрены поправки в ряд законодательных актов, направленные на улучшение таких индикаторов как: регистрация собственности, открытие предприятий, исполнение контрактов, получение кредитов, защита миноритарных инвесторов, разрешение неплатежеспособности, получение разрешения на строительство, подключение к системе электроснабжения, налогообложение.

Третье направление - принятие мер по стабилизации и оздоровлению банковского сектора, а также по вопросам консолидации банков. В данном направлении законом внесены изменения и дополнения в Земельный кодекс, Кодекс РК "О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)", законы РК "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", "Об ипотеке недвижимого имущества", "Об акционерных обществах" и другие. Поправки предусматривают меры по улучшению качества кредитных портфелей банков второго уровня и оздоровлению банковского сектора в целом, заключили в пресс-службе.
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