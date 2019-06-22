Парламент принял отчет правительства о бюджете 2018 года

Как отметил первый заместитель премьер-министра - министр финансов Алихан Смаилов, по итогам 2018 года рост экономики страны составил 4,1%. В бюджет поступило 8,8 трлн тенге доходов. Из них налоги составили 5,7 трлн тенге, пишет Kazpravda.kz

По сравнению с 2017 годом их доля в общем объеме доходов увеличившись на 15% достигла 65%. Доля не нефтяных доходов к ВВП составила 8% (в 2017 году - 7,8%).

Этому способствовали достигнутые результаты финансирования государственных программ, направленных на индустриализацию, развитие агропромышленного комплекса, малого и среднего бизнеса, жилищного строительства и инфраструктуры, социальной сферы", - отметил глава Минфина.

Кроме того, по его словам, на рост доходов повлияло улучшение налогового и таможенного администрирования. За счет них поступило 490 млрд тенге.

Между тем глава Счетного комитета Наталья Годунова в своем докладе отметила, что за 2018 год исполнение бюджетных затрат составило 99,8%, однако обеспечено достижение не всех запланированных показателей бюджетных программ.

Более того, зачастую отсутствует связь между показателями и объемами потраченных средств. По оценкам Счетного комитета, по 35% стратегических задач имеются риски недостижения поставленных целей, 32% целей не каскадировано до уровня госпрограмм, 35% - до стратегических планов центральных госорганов", - отметила она.

По ее информации, в целом, некачественные бюджетные решения в 2018 году повлекли 138 млрд тенге неэффективных расходов.

А кто понес за это ответственность? Преимущественно простые исполнители, не принимающие решения. По материалам Счетного комитета, в 2018 году к дисциплинарной ответственности привлечено 224 работника, из которых лишь 9% руководителей", - сказала Наталья Годунова.

Также, по ее словам, госдолг и долг квазигосударственного сектора остаются в безопасных пределах: не превышают 60% к ВВП.

Ранее председатель сената Дарига Назарбаева предложила усилить Счетный комитет и подняла вопрос эффективности Службы экономических расследований.

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