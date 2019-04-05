Парламент принял закон о гарантированном трансферте из Нацфонда на 2019-2021 годы

Нур-Султан. 4 апреля. Kazakhstan Today - Депутаты сената парламента РК сегодня на пленарном заседании приняли закон РК "О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2019-2021 годы", передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-службы сената, размер гарантированного трансферта из Национального фонда в республиканский бюджет на 2019 год определен в сумме 2700 млрд тенге.

В 2019 году за счет гарантированного трансферта будет профинансировано 23% расходов республиканского бюджета, что обеспечивает выполнение условия по неснижаемому остатку средств в Национальном фонде в размере 30% от прогнозного значения ВВП на конец соответствующего финансового года", - уточнили в пресс-службе.

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