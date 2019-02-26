Парламент ратифицировал соглашение с Россией о статусе нефти в двух нефтепроводах

Астана. 8 ноября. Kazakhstan Today - Депутаты сената парламента сегодня на пленарном заседании приняли закон "О ратификации казахстанско-российского Соглашения об определении статуса технологической нефти в магистральных нефтепроводах "Туймазы - Омск - Новосибирск-2" и "Омск - Павлодар", передает Kazakhstan Today.





Целью документа является подтверждение права собственности на технологическую нефть за казахстанской стороной (АО "КазТрансОйл") в количестве 141 728 тонн и за российской стороной 62 048 тонн (АО "Транснефть - Урал")", - сообщили в пресс-службе сената.





Как пояснили в палате, соглашение юридически закрепляет фактически существующую принадлежность нефти указанным в нем организациям, а предложенная в документе схема позволяет упростить и минимизировать необходимые гражданско-правовые и организационные процедуры по передаче нефти ее собственникам.





Также палата ратифицировала Протокол о порядке передачи наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, являющихся вещественными доказательствами по уголовным делам.





Протокол определяет порядок взаимодействия компетентных органов, порядок оформления и исполнения запросов о передаче предметов (наркотиков и оружия), являющихся вещественными доказательствами по уголовным делам, для использования их в уголовном процессе, основания для отказа в исполнении таких запросов", - пояснили в пресс-службе.





Кроме этого, документ закрепляет положение о перемещении вышеперечисленных вещественных доказательств через государственные границы участников Протокола, порядок обеспечения их сохранности и возврата.





Протокол будет способствовать активизации сотрудничества в предупреждении, раскрытии и расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, заключили в пресс-службе.





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